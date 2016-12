Fumar durante el embarazo afecta a la salud renal del futuro bebé

Un estudio de la Universidad de Kyoto en Japón ha revelado que los niños cuyas madres fuman durante el embarazo tienen más riesgo de sufrir daño renal, además de otros factores asociados al tabaquismo gestacional como un bajo peso y otros problemas al nacer, según los resultados publicados en la revista Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

"El tabaquismo libera nicotina y otras sustancias nocivas o

potencialmente dañinas, como el óxido de nitrógeno, el policarbonato y el monóxido de carbono, algunos de los cuales atraviesan la placenta y pueden afectar al desarrollo del riñón durante el embarazo", según ha destacado Maki Shinzawa, autor de la investigación. E estudio contó con muestras de orina de 44.595 niños.