Iniciativa para eliminar mitos y barreras en torno a la epilepsia

El pasado miércoles se celebró el Día Nacional de la Epilepsia, que este año tiene como protagonista a los niños y adolescentes que conviven con esta enfermedad. Actualmente, se estima que afecta al 1% de la población infantil española, siendo la patología neurológica más común en los menores. Sin embargo, sigue existiendo una mala aceptación de la epilepsia por parte de la sociedad y un rechazo hacia las personas que la padecen a causa principalmente de la falta de información y la persistencia de falsos mitos.

"La epilepsia no es una enfermedad rara ni desconocida. De hecho, es bastante más frecuente en menores que otras patologías más aceptadas socialmente como la diabetes o la enfermedad celiaca", explica el neuropediatra del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el doctor Víctor Soto, "Sin embargo existe una fuerte estigmatización y casi el 50% de los adolescentes europeos con epilepsia ocultan su enfermedad a sus amigos, compañeros de colegio y profesores". En su opinión, hay que eliminar falsos mitos como que la epilepsia es una enfermedad mental o limitante. "La carga de toda esta percepción influye muy negativamente", añade. Por este motivo, la Sociedad Española de Epilepsia, la asociación de pacientes Epilepsia España, en colaboración con Eisai Farmacéutica, quieren contribuir a un mayor conocimiento de esta patología, normalizar su percepción social y disminuir el estigma.

La presidenta de la asociación de pacientes Epilepsia España, Adela Nieto, madre de un menor con esta patología, explica que "los niños tienden por naturaleza a normalizar su situación, pero se encuentran siempre con que es su entorno quien no comprende la enfermedad, no sabe cómo gestionarla y les empuja a meterse en una burbuja". Desde la asociación por tanto insisten también en la necesidad de profundizar en la concienciación sobre esta enfermedad. "Creemos que es un problema social. Pese a los avances, no cala la información acerca de la epilepsia y cómo se tiene que tratar a un niño con esta enfermedad", explica Adela Nieto. En este sentido, se ha desarrollado el primer videojuego interactivo en España sobre epilepsia, Epidays. Un juego educativo especialmente diseñado para el público joven y adolescente ya que le facilita el aprendizaje de una manera lúdica y rápida de los principales aspectos de la enfermedad, con recomendaciones y consejos prácticos.