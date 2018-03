Iniciativa para promover la investigación cualificada en enfermedades de la retina

Madrid, 02 de marzo de 2018 - Novartis y Alcon, en colaboración con la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), refuerzan su compromiso con la investigación en enfermedades de retina con la formación de jóvenes oftalmólogos y con el impulso de la especialización en determinadas técnicas de la retina a través de las Becas Larga Estancia y la Beca Senior de la SERV.

En el marco del Congreso de la SERV, que se clausura hoy, se han presentado proyectos desarrollados a lo largo del último año. Novartis otorgó dos Becas de Larga Estancia a Silvia Méndez Martínez y Álvaro Fernández-Vega y, por su parte, Alcon reconoció a Xavier Valldeperas con una Beca Senior.

La doctora Silvia Méndez Martínez ha compartido con los asistentes al encuentro sus experiencias y mayores logros conseguidos durante su estancia como becada en el Princess Margaret Cancer Center de Toronto y en el Instituto Curie de Paris, donde se ha formado sobre Oncología Ocular.

La doctora ha manifestado que "los conocimientos adquiridos durante la beca me permitirán mejorar la práctica clínica diaria en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, centro en el que trabajo desde hace tres años y donde recientemente se ha creado una Unidad de Tumores Intraoculares del Adulto". Por su parte, el doctor Álvaro Fernández-Vega se encuentra actualmente cursando la beca en el Illinois Eye and Ear Infirmary de Chicago (University Illinois at Chicago), que finaliza este verano, por lo qu no le ha sido posible asistir al encuentro.