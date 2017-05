Objetivo: ser padres

Algunos de los pacientes están informados y participan en la toma de decisiones pero lo normal es encontrarnos con personas que desean ponerlo todo en nuestras manos para que "hagamos lo que tengamos que hacer" para conseguir el objetivo de ser padres. La medicina ha evolucionado tanto, son tantas las opciones y matices que ofrece que, para desarrollar nuestro trabajo con rigurosidad y profesionalidad es absolutamente imprescindible contar con las decisiones del paciente. Que comprenda perfectamente: qué le sucede, por qué le sucede y qué consecuencias puede desencadenar el problema.

Sólo así, tratando con madurez a las personas a las que debemos ayudar podemos seleccionar de manera conjunta el tratamiento mejor adaptado para, posteriormente, compartir los resultados y continuar trabajando en equipo. Porque la salud es de los pacientes y los profesionales debemos hacer el esfuerzo que sea preciso, sobre todo cuando no hay situaciones de urgencia, para hacernos comprender y así practicar una medicina participativa, moderna y coherente donde médicos, enfermería y embriología no sean percibidos como autómatas capaces de hacer lo imposible, sino como profesionales que usan sus conocimientos, tecnología, técnica, esfuerzos e ilusiones en tratar de resolver los problemas de fertilidad a los que nos enfrentamos a diario. Desde MASVIDA Reproducción recomendamos preguntar con claridad, sin complejos, con educación y humildad:

-¿Por qué, doctor?

-¿A qué puede deberse esta situación?

-¿Qué significa esto?

-¿Qué consecuencias puede tener el hacerlo? ¿y el no hacerlo?

-¿Qué alternativas tengo?

¿Esto precisa más trabajo, más dedicación por nuestra parte? ¡Sin duda! En muchas ocasiones no tendremos la respuesta, pero debemos aprender a mostrar incertidumbre, entre otras cosas porque la medicina reproductiva es una ciencia moderna y aunque muchas de las causas que provocan la infertilidad pueden ser descubiertas y tratadas, muchas otras no. Por eso la complejidad no debe convertirse en un muro para la comprensión, sino ser asumida como algo que precisa eso, un mayor esfuerzo y dedicación. El paciente no sólo merece entender, saber, conocer lo que sucede sino que tiene derecho a ello desde que se publicó en España la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente. En esta ley se convierte en obligatorio: -Informar al paciente. -Preservar su intimidad. -Obtener su autorización antes de realizar intervenciones. En MASVIDA Reproducción creemos que esto no sólo es un derecho sino la mejor forma de trabajar.