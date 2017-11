Palabras que curan

España es el segundo país más longevo tras Japón según los últimos datos de la OCDE, sin embargo vivir más años no significa que se viva mejor. Y es que España también es uno de los países con más enfermos crónicos y pluripatológicos. Un cambio de paradigma que no solo deben abordar los médicos de Atención Primaria, sino también los internistas.

Por ello, uno de los objetivos del XXXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha sido darse a conocer a la población, puesto que según Antonio Zapatero, presidente de SEMI "es necesario poder contar qué es la Medicina interna a los pacientes".

La experiencia ante la enfermedad es esencial para construir decisiones compartidas

Los representantes de la SEMI han querido aprovechar la celebración de su congreso para reivindicar la importancia de tener tiempo para el paciente, "algo que estamos perdiendo".

En concreto, Antonio Zapatero recordaba que para el diagnóstico "es esencial la entrevista con el paciente, porque cuando los médicos no escuchan, la orientación que se va a hacer de lo que le está pasando, va a ir por mal camino". No solo dedicar tiempo a la entrevista, sino también contar con la experiencia del paciente, para avanzar en las "decisiones compartidas", en cuanto a diagnóstico y tratamiento, con el objetivo de que "cada paciente tenga un plan terapéutico individualizado", porque no todos los pacientes son iguales, aunque sus enfermedades se les parezcan.

Otra de las cuestiones claves sobre las que se quería concienciar en este congreso era los efectos negativos del exceso de actos médicos, que según Gómez Huelgas es también una de las causas del aumento de morbimortalidad. Por ello insistían en la importancia de crear "circuitos de funcionamiento diferentes para que el paciente reciba lo que necesite en cada momento" pero haciendo una atención integral del mismo, y no solo centrada en cada una de sus patologías.

Todo ello con el objetivo de "saber conciliar la hiperespecialización, con recuperar la atención global del paciente", con el objetivo, según Zapatero de que el médico, sea cual sea su especialidad, sea "más que un experto en enfermedades, sea un experto en personas". Respecto a a su vocación, los internistas creen que, parte de las actividades del congreso se han centrado en "explicar a la ciudadanía qué es la Medicina interna, que los pacientes sepan qué es lo que hacemos y en qué podemos ayudarles". Para ello desde la Sopciedad Española de Medicina Interna informaban que se ha creado un "grupo de educación en la salud a la ciudadanía" con el objetivo de explicar la labor que tiene el internista en el tratamiento y seguimiento de las enfermedades crónicas.

Si bien no existe una definición concreta de la misma, podría decirse que es la Medicina que se encarga de "los órganos internos", aunque a día de hoy el médico internista es el que se encarga de enfermedades tan relevantes como las cardiovasculares o con una alta incidencia como la diabetes.

En este sentido, Ricardo Gómez Huelgas, vicepresidente primero de la SEMI explicaba que "una de cada cuatro altas que se da en un hospital se produce en un servicio de Medicina interna", aunque en gran parte de las ocasiones el paciente desconoce que ha sido atendido por un internista.

Por último, en cuanto a otras novedades que ha ofrecido el Congreso de SEMI, Jesús Canora, presidente ejecutivo del comité organizador del mismo, insistía en la importancia de hablar de la Medicina y los hospitales del futuro.

En esta línea se han tratado temas como la influencia del big data para mejorar la segmentación de pacientes, ya que ayudará a reconocer grupos de personas con mayores demandas de cuidados o necesidades de atención en distintos niveles asistenciales para priorizar medias que puedan tener un impacto favorable en la distribución de recursos.