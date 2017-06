Programa piloto para educar desde la infancia en salud renal

"No me imaginaba que una persona podía pasar hasta 12 horas enchufada a una máquina por culpa de los riñones". "No sabía que los riñones eran tan importantes para nuestro organismo". "Yo creía que la alimentación era importante para el corazón, pero no pensaba que lo fuera también para mis riñones". "Me ha sorprendido mucho la relación entre la obesidad y tener sanos los riñone y voy a beber mucha agua para tener los riñones sanos". Son algunas de las reacciones de los 200 alumnos andaluces que han participado en las primeras jornadas de sensibilización en escolares del programa #CódigoRiñón, una iniciativa impulsada por la Sociedad Española de Nefrología (SEN), para educar a nuestros niños y que estos a su vez sean agentes de salud en sus familias y para que las autoridades tomen conciencia de la creciente prevalencia de las enfermedades renales y actúen en consecuencia.

Los alumnos, de Primaria y Secundaria, han sido recibidos en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería por María Dolores del Pino, directora de la Unidad de Gestión Clínica de Nefrología del centro y presidenta de la SEN. Los escolares, tras una charla formativa, han tenido la oportunidad de realizar una visita guiada por el hospital y la sala de diálisis, además de compartir experiencias y conocer el testimonio de otros niños que están en diálisis o han sido trasplantados.