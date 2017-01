El abusode alcohol propicia la aparición de un infarto

Investigadores de la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos) han constatado que el consumo abusivo de alcohol eleva el riesgo de infarto de miocardio y otros problemas cardiovasculares, incluso en quienes no tienen antecedentes familiares de una enfermedad cardiaca o presentan otros factores de riesgo conocidos.

En concreto, según los resultados publicados en la revista Journal of the American College of Cardiology, después de tener en cuenta el tabaquismo, la obesidad o la diabetes, vieron que sólo el abuso de alcohol aumentaba un 40% el riesgo de tener un infarto.

Asimismo, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas también se asoció a un riesgo dos veces mayor de fibrilación auricular mientras que el riesgo de insuficiencia cardiaca congestiva, un trastorno crónico del bombeo de corazón, era 2,3 veces mayor. Aunque investigaciones previas han vinculado el consumo ocasional o incluso diario con una mejor salud del corazón, estos hallazgos deberían poner fin a cualquier creencia errónea de que con mayores consumos el beneficio sea mayor, según Gregory Marcus, autor del estudio.