Cómo alargar la vida

Mitos y prejuicios sobre la vejez que pretenden evaporar para dejar ver la realidad de una sociedad que puede ser cada vez más vieja y que no sabe cómo hacerlo. Hace años que Fuster trabaja en concienciar de la responsabilidad que deben asumir con su salud, entendiendo que el envejecimiento no es sólo cuestión de arrugas, sino un proceso natural, negativizado por la sociedad, en el que cada uno debe decidir de qué manera vivirlo. La vejez no es una última etapa de declive, todo depende del enfoque que queramos darle y de nuestra voluntad para hacerlo. "La edad es sólo un número. No podemos modificar nuestra edad cronológica, pero sí la biológica".

Josep Corbella aclara que muchos de los prejuicios que tenemos sobre la edad no se corresponden con los estudios científicos, "por ejemplo el envejecimiento se asocia a algo negativo, pero cuando vas a mirar si la gente mayor es menos feliz que la gente joven, te encuentras con un estudio del Premio Nobel del año pasado en el que se midió la felicidad, que reflejaba que las personas con 50 años, como norma general, son más felices que las de 40, y que emociones negativas como la tendencia a enfadarse va cada vez a menos". También nos hacen creer que la inteligencia y la capacidad intelectual siempre disminuye, sin embargo los estudios demuestran que ciertos tipos de inteligencia, como la cristalizada, que se basa en las habilidades y conocimientos aprendidos, aumenta con el paso de los años.

La Ciencia de la Larga Vidacuenta los entresijos del envejecimiento basándose en los conocimientos de un eminente cardiólogo y con la claridad de un periodista especializado en divulgación científica, de manera que no sólo en cada capítulo se agolpan los estudios pertinentes que verifican los análisis, sino que además se desentrañan asuntos complejos, exponiéndolos con un lenguaje sencillo y ejemplos y gráficos clarificadores. "En la antigüedad teníamos pirámides y ahora tenemos rascacielos. Tanto en la arquitectura como en la demografía. (...) Y por encima de la planta 120 ya no queda nada. Sólo el cielo", "Merece la pena jugar a la ventana indiscreta (...) en las sociedades urbanas modernas todo el mundo se está desplazando hacia arriba. Los estudiantes llegan al piso 30. Allí es difícil encontrar a familias con hijos, porque casi todas se han marchado a vivir a partir del piso 35 ó 40".

El libro reflexiona y analiza el envejecimiento desde todos los ángulos y con todas las lupas, incluida la microscópica. Como explica Corbella, "Fuster ha trabajado a nivel de célula, pero es médico, y ve pacientes, por tanto tiene una visión de célula, de tejido, de órgano, de organismo, e incluso de sociedad, ya que está muy involucrado en la promoción de la salud a nivel social. Es una visión del envejecimiento muy completa".

Algunos de los capítulos describen las consecuencias del paso del tiempo a nivel celular, se habla de arrugas explicando las funciones del colágeno, la elastina o incluso de los glicosoaminoglicanos, se habla del envejecimiento de nuestros tejidos, de los telómeros, que se comparan con los pequeños cilindros de plástico que protegen los extremos de los cordones del zapato, aunque aquí protegen cromosomas, se habla de los difamados radicales libres o los elogiados antioxidantes y de la fama que cargan, no siempre merecida. Se habla de como los años pasan por nuestro cuerpo y de cómo nosotros los interpretamos.

la ciencia de la larga vida Valentí Fuster y Josep CorbellaEditorial Planeta (2016). 240 páginas. 18,50 €.