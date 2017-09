Los niños con alergias alimentarias tienen más riesgo de sufrir 'bullying'

Los niños con alergia alimentaria tienen más posibilidades de sufrir bullying que los alumnos no alérgicos, según advierte la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (Seicap). Un reciente estudio de revisión publicado en Journal of Paediatrics and Child Health concluye que existe una mayor prevalencia de intimidación en niños alérgicos a alimentos, en comparación con la población general, y que más de un 30% de ellos han denunciado haber sido acosados en algún momento debido a su problema. Ante la vuelta al cole, la Seicap reclama más seguridad para estos menores, no solo por el riesgo de reacciones anafilácticas en el entorno escolar, sino por las mayores posibilidades que tienen de sufrir intimidaciones, aislamiento y rechazo.

Entre un 4 y un 8% de la población en edad escolar española tiene alergia alimentaria, cifras que van en aumento, según datos de Seicap. "Estos niños sufren un fuerte impacto en su calidad de vida como consecuencia de las dietas de eliminación que han de seguir, que les genera estrés y ansiedad por evitar una ingesta accidental, pero también les conduce al aislamiento social y al rechazo", indica el doctor Luis Echeverría, coordinador del Grupo de Trabajo de Alergia Alimentaria de la Seicap. Se trata de menores que "asisten a las fiestas con mucha precaución, comen diferentes cosas que el resto dentro del comedor o no pueden llevarse determinados tentempiés para la hora del recreo. Esto lo conocen los demás y suelen utilizarlo en su contra, lo que puede convertirse en algo muy serio si desde el colegio no se interviene, pues puede haber riesgo de anafilaxia grave".

Las formas de intimidación a los compañeros con alergia alimentaria suelen consistir en bromas, en tocarles con el alimento al que son alérgicos o contaminar su comida de forma intencionada con el mismo. El pasado mes de julio un niño de 13 años con alergia a los lácteos murió en un colegio de Londres tras comerse un sándwich con queso, obligado por un compañero.

"Es fundamental que desde la escuela se trabaje en medidas de prevención y educación que garanticen un entorno seguro, además de establecer un protocolo para las comidas y de actuación en caso de emergencia, para evitar que se sientan aislados, "debería intentarse minimizar la separación de los alumnos alérgicos a alimentos del resto de sus compañeros en comedores, fiestas o excursiones", añade.