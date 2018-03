La alimentación sana es esencial en la prevención y abordaje del cáncer

"Los dietistas nutricionistas desempeñan un papel muy importante tanto en la prevención como en el cuidado del cáncer. Nuestra profesión está implicada en la investigación para conocer la relación entre la dieta y el cáncer, y para ayudar a las personas y comunidades a realizar cambios en el estilo de vida orientados a la prevención y el tratamiento del cáncer. Asimismo, promovemos una atención de calidad mediante la implementación de intervenciones basadas en la evidencia ", afirma Linda Snetselaar, profesora del Departamento de Epidemiología de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Iowa y editora en jefe del Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

En el último número de esta revista profesionales expecialistas en alimentación y la nutrición y otros profesionales de la salud analizan en profundidad la relación entre nutrición y obesidad y la prevención, tratamiento y supervivencia del cáncer. Además identifican vacíos de investigación para futuros esfuerzos de prevención.Se estima que aproximadamente un tercio de los casos de cáncer están relacionados con factores de riesgo modificables relacionados con la dieta; especialmente aquellos relacionados con la obesidad como mama, colorrectal, ovárico, endometrial, renal, vesicular, esofágico y pancreático.

Los estudios sugieren firmemente que la dieta está asociada con el cáncer y que la obesidad aumenta el riesgo de muchos tipos de cáncer y varias enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y la inflamación crónica. En un número especial, esta revista repasa los trabajos más determinantes en los últimos años que han relacionado la obesidad como factor de riesgo de varios tipos de cáncer. Es un ámbito que, a pesar de los mejores esfuerzos de los investigadores en ciencias de la nutrición, existen inconsistencias en la literatura científica sobre la dieta y la prevención del cáncer. Son muchos los estudios que van ayudando a entender este vínculo entre alimentación y cáncer pero las evidencias aun presentan muchas lagunas que impiden trasladar bien esta información de los pacientes a la consulta del diestista nutricionista.

Los ensayos clínicos son el estándar de investigación, pero el conjunto de datos científicos debe ser sólido antes de traducir los hallazgos científicos a nuestros perfiles de pacientes en riesgo, quienes presumiblemente serán personas sanas para la prevención de enfermedades y pacientes con un buen pronóstico sometidos a tratamiento".