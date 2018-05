El uso en el asma de antibióticos aumenta el riesgo de hospitalización

"Las directrices clínicas, incluida la Iniciativa Global para el Asma, afirman que no hay papel para los antibióticos en las exacerbaciones del asma a menos que haya una fuerte evidencia de infección pulmonar", afirma la autora líder de un nuevo estudio, Mihaela S. Stefan, científica del Institute for Healthcare Delivery and Population Science, en Springfield, Estados Unidos.

Según recoge Europa Press, la doctora Stefan señala que un estudio previo realizado por su grupo de investigación encontró que el 60 por ciento de los pacientes recibió antibióticos sin indicación de infección pulmonar. "Sin embargo, pocos estudios han evaluado si los antibióticos podrían ser beneficiosos en estos pacientes", agrega.