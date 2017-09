A debate los beneficios del café y su impacto en la esperanza de vida

El pasado mes de julio se dieron a conocer los resultados de un estudio sobre consumo de café realizado por el Imperial College de Londres y de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer perteneciente a la ONU. Los medios de comunicación recogían como conclusiones de este estudio que el consumo regular de café estaba asociado a una menor tasa de mortalidad en hombres y mujeres. Ahora, el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (Eufic) ha publicado un documento en el que relativiza estos resultados, pone en sus contexto las limitaciones del estudio reseñado y lanza algunas evidencias reconocidas del consumo de café.

Según indica el análisis del Eufic, este estudio fue observacional, y por lo tanto, aunque los resultados mostraron asociaciones interesantes, no se pueden demostrar de manera concluyente los efectos observados para realizar tales afirmaciones. El consumo de café fue evaluado sólo en un momento determinado de la vida de las personas participantes, por lo que los resultados pueden no ser una representación exacta de los hábitos de consumo de café a largo plazo.

De hecho, a pesar de un consumo de café de mayor estaba ligado a un riesgo global reducido de muerte temprana, hubo una excepción, que muchos medios de comunicación no pudieron señalar: las mujeres que bebían más café tenían un 12% más de riesgo de muerte por cáncer que las no bebedores de café.

Asimismo, el texto de Eufic indica que "las personas con condiciones de salud existentes (cáncer, enfermedades del corazón, diabetes y accidente cerebrovascular) no se incluyeron en el estudio. "Los participantes del estudio pueden haber tenido diferentes hábitos de consumo de café (y estilo de vida) que los no incluidos en el estudio, por lo que los resultados pueden no ser representativos de toda la población", explican.

Además, desde esta institución europea recuerdan que el café contiene altas cantidades de cafeína. La cafeína puede actuar como un estimulante, aumentar el estado de alerta y la resistencia durante el ejercicio. "Sin embargo, el exceso de cafeína puede actuar como un diurético y afectar los patrones de sueño. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomienda limitar el consumo diario de cafeína a un máximo de 400 mg. Una taza de café de filtro contiene típicamente alrededor de 90 mg, mientras que un expreso contiene 80 miligramos de cafeína", exponen entre sus recomendaciones.