Los dentistas piden la "urgente" regulación de la publicidad

El Consejo General de Dentistas insiste en la urgente y adecuada regulación de la publicidad sanitaria, "donde no quepan confusiones en su interpretación y no se permitan ofertas, descuentos, premios y el empleo de personas famosas como medio de incitación a acudir a determinados centros sanitarios o al uso de ciertas técnicas y tratamientos", señala su presidente el doctor Óscar Castro, que considera imprescindible para poner freno a la actual situación de mercantilización de la salud bucodental.

"No es admisible, que no exista prácticamente ninguna restricción legal en este tipo de publicidad en doce de las diecisiete comunidades autónomas de nuestro Estado, de tal forma que la publicidad odontológica, sea o no veraz y, en ocasiones, engañosa, pueda distribuirse libremente y apenas sin ningún control", ha advertido.

Sin estar en contra de ningún modelo de negocio, sí que se opone a la publicidad agresiva, "en muchas ocasiones engañosa", que se lleva a cabo por determinadas clínicas dentales, franquicias y/o cadenas marquistas, "pertenecientes, bien a empresarios ajenos a la profesión, bien a profesionales, sin tener en cuenta la peligrosidad de aplicar solo criterios economicistas en materia sanitaria".