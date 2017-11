El futuro de la farmacia

El envejecimiento progresivo de la población ligado al aumento de la esperanza de vida y de las patologías crónicas es el gran reto sociodemográfico al que deben hacer frente los sistemas sanitarios. Atender a una población creciente pluripatológica y polimedicada precisa cambios en el diseño de los sistemas de salud y sus organizaciones, así como un rediseño de las prioridades asistenciales y los perfiles profesionales que deben satisfacer esas necesidades. En ese esquema, la oficina de farmacia y sus profesionales suponen una pieza clave. "Es un reto de adaptación para todos, incluidos los farmacéuticos. Además, contamos con tratamientos eficaces, pero observamos que el manejo de la patología crónica no es el adecuado o que el tratamiento no se cumple", explica José Alba, farmacéutico de Málaga. Existe en torno a un 50% de problemas de adherencia en los tratamientos crónicos. De hecho, "la mayor parte de la falta de adherencia viene motivada por decisiones conscientes del paciente, no son solo olvidos, sino que muchas veces no se tiene en cuenta la realidad del paciente a la hora de instaurar el tratamiento o por la percepción del paciente de que el tratamiento no esté siendo del todo seguro. Son cuestiones que exigen información cualificada, seguimiento y consejo farmacéutico", explica Alba.

Uno de los grandes desafíos estará en la coordinación entre médico y farmacéutico. "Somos el primer y último eslabón del sistema sanitario. Al detectar un problema y al instaurar un tratamiento. Por ello, alinearlos con la labor del médico de cabecera es crucial", afirma Alba. "Necesitamos vías de comunicación con Atención Primaria. El sistema de receta electrónica debería propiciar la comunicación entre el médico y el farmacéutico para poder informar directamente y resolver cualquier problema relacionado con el cumplimiento terapéutico", añade.

Existe un problema de adherencia en casi la mitad de los tratamientos crónicos"El control de los factores de riesgo puede mejorar con la labor del farmacéutico" Conocemos la realidad del paciente, su entorno y sus dificultades"

Uno de los valores esenciales de la farmacia para este reto es su accesibilidad. "Desempeñamos nuestra actividad en el entorno cercano al paciente. Conocemos, su realidad, su entorno familiar y sus dificultades", indica Francisco López, farmacéutico de Córdoba. De hecho, el aumento de la asistencia domiciliaria hace que la farmacia tenga cada vez más contacto con los asistentes de personas dependientes. "El paciente no es muy consiente de todo lo que toma y esa tutela del Sistema Personalizado de Dosificación se realiza a través del cuidador", afirma López.

La sostenibilidad del sistema dependerá en gran medida de la labor de los farmacéuticos. Los cambios en los modelos asistenciales deben implementar y reforzar la figura del farmacéutico para poder dar respuesta a todo los que se nos viene encima. Por ello, los profesionales consultados coinciden en que el desarrollo de los servicios profesionales en la farmacia es clave.

Uno de los de principal implantación es el seguimiento farmacoterapéutico. "La revisión del uso de la medicación de forma estructurada para evitar problemas de adherencia, efectividad o seguridad; así como los Servicios de Sistemas Personalizados de Dosificación que recoge en un solo blíster toda la medicación por días y horas para facilitar sus tomas", subraya López.

Asimismo, la farmacéutica Cristina Montes destaca el creciente interés por el consejo nutricional en la población, especialmente indicado en mayores crónicos. "Es muy importante el control de factores de riesgo que pueden mejorar con seguimiento farmacéutico y cambios en el estilo de vida", destaca. Así, en las farmacias se van implementando servicios farmacéuticos asistenciales más avanzados, como el seguimientos de factores de riesgo, colesterol, diabetes, o hipertensión, ayuda a dejar de fumar, pruebas de autodiagnóstico, control de alergias alimentarias o consejo dermatológico o capilar. "La farmacia ha de orientarse a la prestación de servicios destinados a la mejora de la salud", destaca López.