El glaucoma no es sólo un problema de la tercera edad

"La gente cree que es un problema de la tercera edad y no sabe cuáles son las pautas de su diagnóstico y seguimiento", indica Delfina Balonga, presidenta de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF). El glaucoma es ya la primera causa de ceguera prevenible e irreversible en nuestro país. Una enfermedad ocular degenerativa que, hoy por hoy, se calcula que padecen aproximadamente un millón de españoles y más de 60 millones de ciudadanos de entre 40 y 80 años en el mundo. Además, se prevé que para el año 2020 se alcance la cifra de 76 millones de diagnósticos, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una patología degenerativa.

Es por ello que, con motivo del Día Mundial del Glaucoma (12 de marzo) y del inicio de la Semana Mundial del Glaucoma (del 12 al 18 de marzo), Novartis y la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) han estrechado lazos para trabajar de forma conjunta en la divulgación de la enfermedad entre la población. No obstante, las cifras sólo hacen referencia a los casos prescritos y, tal como matiza Julián García Feijoo, presidente de la Sociedad Española de Glaucoma (SEG), "en los países industrializados, aproximadamente el 50% de las personas que sufren la patología no están diagnosticadas". En el caso de España, se estima que cerca de 500.000 habitantes sufren esta enfermedad ocular sin saberlo.

Siendo degenerativa, no presenta síntomas visuales ni dolor hasta un estado avanzado

En este sentido, García Feijoo recuerda que el glaucoma "es una enfermedad degenerativa que no presenta síntomas visuales evidentes ni dolor hasta que se llega a un estado avanzado". Una evolución lenta que no solo le ha valido la denominación de "síndrome del ladrón silente", sino que, además, dificulta su diagnóstico hasta convertirlo en "uno de los principales retos del glaucoma", sentencia el Presidente de la SEG. Y añade: "La mayor parte de los diferentes tipos de glaucoma no se pueden prevenir, por lo que una detección precoz de la enfermedad permite minimizar sus síntomas, retrasar su evolución y reducir la probabilidad de que derive en ceguera irreversible".

"Tenemos que hacer visible el glaucoma porque es una patología muy desconocida. Siendo una enfermedad tan prevalente y la primera causa de ceguera prevenible e irreversible del mundo, no hay mucha conciencia acerca de ella", indica Balonga.