La dieta hipocalórica reduce el daño celular asociado al envejecimiento

Uno de los primeros estudios para explorar los efectos de la restricción de calorías en humanos demostró que reducir la ingesta calórica en un 15% durante 2 años disminuyó el envejecimiento y el metabolismo y protegió contra las enfermedades relacionadas con la edad. El estudio, que aparecerá el 22 de marzo en la revista Cell Metabolism , descubrió que la restricción calórica disminuía el estrés oxidativo sistémico, que se ha relacionado con afecciones neurológicas relacionadas con la edad, como el alzhéimer y el párkinson, y con cáncer, diabetes y otras patologías.

"Restringir las calorías puede disminuir el metabolismo basal, y si los subproductos del metabolismo aceleran los procesos de envejecimiento, la restricción calórica durante varios años puede ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas y prolongar la vida", dice la autora principal Leanne M. Redman, profesora asociada de Ciencias Clínicas en Pennington Biomedical Research en Baton Rouge, LA. El estudio Calerie (siglas en inglés de Evaluación exhaustiva de los efectos a largo plazo de la reducción de la ingesta de energía) fue el primer ensayo controlado aleatorizado para evaluar los efectos metabólicos de la restricción calórica en humanos no obesos. La segunda fase del estudio aporta los resultados de 53 hombres y mujeres sanos, no obesos entre las edades de 21 y 50 años que redujeron las calorías en un 15% durante 2 años y se sometieron a medidas adicionales para el metabolismo y el estrés oxidativo. Las reducciones de calorías se calcularon individualmente a través de la relación de isótopos absorbidos por las moléculas y los tejidos de los participantes durante 2 semanas, una técnica que identifica con precisión un nivel de calorías para el mantenimiento del peso.

Aquellos en el grupo de restricción de calorías perdieron un promedio de casi 9 kg, aunque no siguieron una dieta particular y la pérdida de peso no era el objetivo del estudio. No se observaron efectos adversos, como anemia, pérdida ósea excesiva o trastornos menstruales; de hecho, ambos ensayos condujeron a mejoras en el estado de ánimo y la calidad de vida relacionada con la salud. "Descubrimos que incluso las personas que ya son sanas y delgadas pueden beneficiarse de un régimen de restricción calórica", dice Redman.

En animales de laboratorio, la restricción calórica reduce la temperatura corporal central y la tasa metabólica en reposo.