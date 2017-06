La industria invierte cada año en Europa 34.000 millones en I+D

La industria farmacéutica invierte en Europa cada año en investigación 33.737 millones de euros (más del 17% de su facturación), en una potente maquinaria que implica a casi 114.000 profesionales (el 16% de la plantilla total de los laboratorios). Sólo así puede impulsarse un modelo de investigación capaz de hacer frente a los 12-14 años que de media necesita el proceso de I+D de un medicamento, con una inversión de más de 2.400 millones de euros y un alto riesgo, dado que apenas una de cada diez mil moléculas en investigación logrará en efecto convertirse en un medicamento.

Y se trata de un modelo de éxito, dada la profunda transformación que se ha producido en las últimas décadas en materia de cuidado de la salud y aumento de la esperanza de vida, en la que el medicamento ha tenido un papel protagonista. Esa transformación implica, por ejemplo, que en el último cuarto de siglo las muertes por cáncer se hayan reducido un 20%, hasta el punto de que el 70%$ de los pacientes oncológicos sobrevive cinco años después del diagnóstico; que enfermedades como el sida ya no sean mortales, o que patologías incurables, como la hepatitis C, hoy ya se curen. Con todo esto, y bajo el lema #WeWontRest [no descansaremos], la industria farmacéutica europea lanza hoy una iniciativa informativa con el objetivo de mostrar cómo la investigación en medicamentos ha transformado el cuidado de la salud y la esperanza de vida y poner en valor el firme compromiso del sector farmacéutico innovador con los pacientes, como principal razón de ser del trabajo de los laboratorios.

Farmaindustria se suma a esta idea impulsada por la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia) y que se lanzó el miércoles coincidiendo con su conferencia anual en Bruselas. Se prolongará hasta julio de 2018.

El lema #WeWontRest trata de reflejar cómo la enfermedad "nunca duerme", lo que se convierte en un desafío constante para los pacientes, y cómo tal desafío y la posibilidad de hallar una solución que alivie, frene o cure se convierten a su vez en estímulos para la labor compleja de las personas que trabajan en la industria farmacéutica. La iniciativa incluye compromisos que irán haciendo públicos, tanto de forma individual como colectiva, profesionales de las compañías farmacéuticas, centrados en posibles mejoras en las distintas áreas terapéuticas.