El asma infantil podría favorecer la aparición de obesidad en la adolescencia

Los niños con asma pueden ser más propensos a ser obesos más tarde durante la infancia o en la adolescencia, según revela una nueva investigación publicada en la edición digital de American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, una revista de la Sociedad Torácica Americana. Los investigadores determinaron que los niños pequeños con asma eran un 51% más propensos a convertirse en obesos en la siguiente década en comparación con los niños que no tenían asma. También establecieron que el uso de medicamentos de rescate de asma redujo el riesgo de convertirse en obesos en un 43%.

"El asma y la obesidad a menudo ocurren juntos en los niños, pero no está claro si los niños con asma tienen mayor riesgo de aparición de obesidad o si los niños obesos desarrollan asma, o ambos", señala el autor del estudio, Zhanghua Chen, profesor de Medicina Preventiva en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, en Estados Unidos. "Nuestros hallazgos se suman a la literatura de que la historia del asma en la primera infancia puede conducir a un mayor riesgo de obesidad infantil", añade.

En su estudio prospectivo, el doctor Chen y sus colegas analizaron los registros de 2.171 estudiantes del jardín de infancia (entre 5 y 6 años) y primer grado (entre 6 y 7 años) que no eran obesos. Los autores consideran que los resultados de su trabajo sugieren la puesta en marcha de estrategias de sentido común para los niños con asma que pueden mejorar su salud en general, mientras que se reduce el riesgo de obesidad.