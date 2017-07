La mayoría de campamentos carecen de personal formado para tratar alergias graves

A pesar de que cada vez es más frecuente que en los campamentos de verano haya niños con algún tipo de alergia y asma, la mayoría de estos no están preparados para atenderlos, ya que carecen de personal formado, de protocolos de actuación (en caso de la anafilaxia) e incluso de adrenalina en el botiquín, según la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (Seicap).

En concreto, gracias a un análisis de 30 páginas web de campamentos realizado por Seicap, se pudo comprobar que solo el 23% disponía de servicio de enfermería y, de ellos, solo una quinta parte tenía enfermera. Además, en el caso de las alergias a alimentos, un estudio realizado en campamentos y publicado en 'The Journal of Allergy and Clinical Immunology' evidenció que estos centros no tenían disponible autoinyectores de adrenalina para los niños que sufren este tipo de alergias y que, además, más de la mitad de ellos no lo llevó de casa.

Esto es "importante" ya que, en el caso de la anafilaxia y las alergias alimentarias, estas cada vez son más frecuentes y hay que tener en cuenta que el riesgo de ingesta accidental en estos lugares es "bastante alto", con lo que el peligro de sufrir anafilaxia es mayor, según el coordinador del Grupo de Trabajo de Educación Sanitaria de la SEICAP, Juan Carlos Juliá. "Por eso es imprescindible contar con protocolos de prevención para evitar accidentes y con dos autoinyectores de adrenalina en los botiquines para usar en caso de emergencia", ha destacado.