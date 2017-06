La medicina personalizada de precisión, un nuevo paradigma

Los avances en medicina personalizada a través de la aplicación del conocimiento genético a la selección terapéutica están abriendo un nuevo horizonte en la atención sanitaria. Estas innovaciones plantean retos importantes y la capacidad de las administraciones sanitarias para asumirlos será crucial en los próximos años. De ella dependerá no sólo el acceso a la innovación si no cómo se desarrolla la misma. Para desglosar algunas de esas claves y propiciar el encuentro de representantes de los sectores implicados, se celebró el pasado martes un desayuno coloquio organizado por Grupo Joly con el apoyo de la compañía Roche.

Uno de los vectores de este cambio viene marcado por la biología molecular y su aplicación a la práctica clínica y a la toma de decisiones terapéuticas. La apuesta de Roche por la innovación ha impulsado alianzas importantes en todo el mundo. Un de ellas es Foundation Medicine, compañía estadounidense con sede en Boston, que realiza informes de utilidad clínica basados en test genómicos de diagnóstico para tumores sólidos, hematológicos y sarcomas, así como biopsia líquida. "Como líderes en oncología en España queremos acercar esta tecnología e impulsar la I+D. La secuenciación bien dirigida ayuda a elegir el tratamiento y nos va a dar claves importantes", explicó Elena Sánchez, máxima responsable de Foundation Medicine. "Hablamos de información genética que una vez analizada pueden dar opciones en un 80% de los casos aplicable a su enfermedad y que pueda orientar tratamientos", explicó. Esto permite manejar la información de cada paciente y "poder elegir terapias dirigidas adaptadas a su perfil mejorando la eficacia y disminuyendo riesgos". Se trata de traducir millones de pares de bases de datos en información clínica útil. "Estas determinaciones se basan en la secuenciación genómica completa de genes clínicamente relevantes en cáncer", subrayó la experta.

El control de la eficacia en tiempo real puede reorientar la financiación por valor

Por su parte, José Antonio Lorente Cuesta, director del Centro de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo), indicó que una de sus prioridades actuales es no sólo conocer las vías para obtener la información genética, sino como analizarla. Por eso, "el desarrollo de paneles y la creación de sinergias de este tipo es muy importante", indicó. El experto, que también es actualmente director de la Estrategia de Innovación e Investigación I+i en Salud 2014-2018 de la Consejería de Salud, cree que hay que cambiar ya la formación en las facultades de Medicina. "Cuando empiecen a desempeñar su especialidad se van a encontrar cara a cara con esto y no se les ha enseñado nada al respecto", indicó. Asimismo, cree que surgen nuevas "responsabilidades profesionales" sobre el manejo de esta información. Respecto a las dificultades de acceso a la tecnología, se suele creer que el desarrollo de la medicina personalizada encarecerá mucho la prestación sanitaria cuando realmente es todo lo contrario. De hecho, la disponibilidad de esta información no va a ser un añadido y sustituirá a algunas tecnologías.

Miguel Ángel Calleja, responsable de la Unidad Clínica de Gestión de Farmacia del Hospital Virgen Macarena, hizo alusión a muchos de los avances terapéuticos que han conseguido normalizar tratamientos para el cáncer sin quimioterapia y mejorar los resultados en salud con un uso adecuado y eficiente de los medicamentos. "La innovación terapéutica de los últimos 15 o 20 años ha sido revolucionaria, pero el futuro a corto plazo lo va a ser aún más", explicó Calleja. Los tiempos y los entornos cambian, por eso "la financiación debe modernizarse". "El valor no es igual que el precio y el precio debe ser modulable en función de los resultados en salud", subrayó. Asimismo, reivindicó la figura del farmacéutico de hospital como "un aliado de la innovación" no como "un freno". El precio es el mismo, pero el valor es individual en cada paciente. "Hay que desinvertir para reinvertir y ya no nos sirven los presupuestos clásicos ni las compras de cajas de medicamentos. Andalucía está por la medicina personalizada", resumió.

La doctora Ana Casas aportó su perspectiva desde su doble condición de especialista y paciente. La oncóloga del Hospital Virgen del Rocío es además presidenta de la Fundación Actitud frente al Cáncer, Fundadora del Club Social Creamos lazos frente al Cáncer de Mama y Coordinadora del Grupo SOLTI de investigación del Cáncer de Mama. De este modo, subrayó y puso en su contexto los avances recientes en onco y hematología y cómo van a desarrollarse la llegada de la secuenciación de tumores. "El establecimiento de pronósticos en el tratamiento de cáncer de mama es una realidad y tenemos biomarcadores para realizar tratamientos de precisión", expuso. Para Casas es muy importante la traslación de este conocimiento a los pacientes. Asimismo, la experta cree que "la genómica va a cambiar también la manera en que se llevan a cabo los ensayos clínicos y cómo se usan los tratamientos". Así, "incluso el DNA circulante puede permitir la posibilidad de controlar mejor una enfermedad que recurre. Las plataformas genómicas van a ser un elemento esencial para el abordaje del cáncer y de muchas otras patologías", afirmó Casas.

Federico Plaza, director de Coporate Affairs de Roche, esbozó algunas de las claves del Plan que esta compañía está presentando al Ministerio de Sanidad. "Conocemos bien y hemos analizado los planes e iniciativas que dentro del ámbito de la medicina personalizada se están desarrollando en otros países como Reino Unido, Francia o Estados Unidos", indicó. España aún carece de un plan de esta índole. En su opinión, un plan de medicina personalizada debe contribuir a la equidad y el acceso y debe racionalizar el gasto y la gestión. Por eso, Plaza propuso desarrollar un marco regulatorio que otorgue estabilidad, permita la colaboración y de confianza a pacientes y profesionales. Asimismo, este plan debe tener una pata dedicada a la formación académica de carácter multidiciplinar y contar con garantías de traslación a la asistencia. "Esto ayudará a establecer biomarcadores, a mejorar la cohesión y la coordinación y al establecimiento de nuevas fórmulas de contratación pública de productos y servicios", expuso. Asimismo, "también supondrá una mejora de las fuentes de datos de resultados en salud". Plaza subraya que "implantar este tipo de planes no es tan caro, lo complejo es tener todo esto coordinado".

De este modo, desde Roche proponen un total de 56 recomendaciones en seis ámbitos de actuación, que van desde la regulación hasta la I+D+i y que pretenden servir de base a la elaboración de una futura Estrategia de Medicina Personalizada de Precisión.