"Hay métodos para que parejas que tenían dificultades puedan tener hijos"

En ocasiones, tener un hijo se convierte en un largo camino que debe ser transitado con ayuda profesional como la de Victoria Rey Caballero, responsable de la Unidad de Reproducción Asistida de Quirónsalud Sagrado Corazón. Además de un equipoen Caremujer con una gran experiencia, la unidad cuenta con un laboratorio instalado hace tan solo dos años con las últimas novedades. Personas y medios unidas para hacer que ese camino sea lo más fácil posible.

-Cuando una mujer decide acudir a la reproducción asistida, suele poner muchas esperanzas en el tratamiento, ¿cómo es esa primera consulta?

-Cuando una mujer viene por primera vez a una Unidad de Reproducción Asistida tiene ya interiorizado su problema de fertilidad. Ya intuye, o sabe por su ginecólogo de cabecera, cuál puede ser el/los problemas por los que no puede quedarse embarazada. La ansiedad producida por la espera mes tras mes, con test de gestación negativo, generalmente ya ha sido superada, y dar el paso de acudir a una Unidad de Reproducción lo viven con muchísima ilusión porque consideran que es el sitio donde la ayudarán a conseguirlo.

--La edad con la que las madres tienen su primer hijo ha ido aumentando en los últimos años. ¿Hay un límite para recurrir a la reproducción asistida?

-La edad límite aconsejada por la Sociedad Española de Fertilidad para ser madre son los 50 años.

-¿Cuántas veces se puede intentar que el embarazo llegue a término?

-No existe un límite para ello. Cada mujer, y su pareja, es diferente, cada caso hay que individualizarlo y valorarlo de forma constante. Es una función del ginecólogo especialista en fertilidad saber cuándo ha llegado el límite para una pareja, y comunicárselo, lo cual, afortunadamente, no es muy frecuente. Generalmente las parejas consiguen gestación tras un máximo de tres intentos. Los criterios para indicar que la mujer no debe continuar con un nuevo tratamiento son varios, pero principalmente dependen de su fortaleza física y emocional, su estado hormonal y de su estado sociofamiliar.

-Más allá de la fecundación in vitro y la inseminación artificial, ¿Cuáles son las técnicas a las que puede recurrir una futura madre?

-Dentro de la fecundación in vitro ya hay muchas técnicas que se aplican según cada caso. Una de ellas es la técnica de columnas de Anexina, que selecciona de forma específica los espermatozoides útiles para inseminar a los óvuos y que ha conseguido que a día de hoy podamos dar la posibilidad de embarazo en casos de parejas con semen muy alterado que antes no tenían ninguna posibilidad. Otra de las opciones es la selección avanzada de embriones con el sistema time lapse. Éste es un cultivo embrionario en un incubador especial, que permite evitar que el desarrollo embrionario se vea alterado por condicionantes externos. Esta técnica especial de fecundación in vitro mejora la probabilidad de embarazo cuando la calidad de los óvulos o de los espermatozoides es muy baja.

Cada vez es más utilizado, por la edad avanzada de muchas mujeres que acuden a un centro de reproducción, la donación de óvulos. Esto es, una fecundación in vitro con óvulos de una mujer donante. La mujer cada vez difiere a una edad más tardía su primer embarazo, y a partir de los 41-42 años la probabilidad de embarazo es mucho mayor con óvulos de donante que con óvulos propios, siendo a veces la ovodonación la única posibilidad en estas mujeres. Otro tratamiento bastante frecuente también es la embriodonación. En este caso, a la mujer se le transfiere dentro del útero embriones que otras mujeres o parejas han dado en adopción después del nacimiento de su hijo.

-Para las pacientes de cáncer la reproducción asistida es una posibilidad de poder ser madres cuando concluya el tratamiento. ¿Cuál es el proceso?

-Las pacientes con diagnóstico de un proceso oncológico que requiere un tratamiento quirúrgico y/o médico que puede mermar o anular su fertilidad tiene a día de hoy la posibilidad de vitrificar sus óvulos. Es un proceso corto, que puede empezarse en cuanto la mujer decida, tras ser debidamente informada, y que termina después de 10-11 días de tratamiento para la estimulación de los óvulos. En el momento en que éstos son extraídos por vía vaginal, mediante un sencillo procedimiento que sólo requiere sedación, los óvulos son congelados mediante un proceso que se denomina vitrificación. La paciente diagnosticada de cáncer puede comenzar su tratamiento muy precozmente en el caso de que decida realizar este proceso.

-Hace poco salía a la luz la información sobre un donante de semen en Holanda que había donado 102 veces. Algunas parejas, mantienen reparos a la hora de acudir a un donante (ovodonación o semen), ¿qué tipos de garantías hay en estos casos?

-La garantía depende de la clínica donde se acude. Si la clínica está debidamente certificada por la Sección de calidad de la Sociedad Española de Fertilidad, los pacientes pueden confiar en que el número de donaciones está controlado. En el año 2018 entra en vigor una nueva normal europea por la que todos los óvulos y sémenes de donantes tendrán un código europeo, que sólo las clínicas autorizadas podrán utilizar, y que controlará el número de donaciones a nivel europeo de cada donante. De esta manera, se mejora aún más la seguridad y garantía para el paciente.

-Una vez que se establece el método adecuado y con más posibilidades de éxito en cada futura madre, ¿qué tipo de seguimiento se realiza?

-Generalmente el seguimiento lo realiza el ginecólogo especialista en fertilidad, mediante ecografías en consulta cada cierto número de días, dependiendo de la evolución de cada paciente. La enfermera ayudará a la paciente con la medicación y dudas que pueda tener. Y a veces, de forma simultánea y coordinada, se lleva a cabo también un seguimiento por parte de una psicóloga, que ayuda a la mujer, y a su pareja, a vencer miedos, aprender a relajarse, a mantener la comunicación entre la pareja, que en algunas ocasiones puede verse afectada. Los tratamientos suelen durar unos 20 días aproximadamente, aunque hay un periodo de tiempo preparatorio. Todos los tratamientos terminan con la transferencia de los embriones dentro del útero.

-En este tipo de tratamientos es muy importante que la madre gestante siga las indicaciones del equipo médico, esto hace que se establezca un vínculo especial entre el equipo médico y las futuras madres, ¿cómo influye esta cercanía en la paciente?

-La cercanía con la paciente es el pilar fundamental sobre el que se fundamenta el éxito de un tratamiento. Por tanto, la confianza del paciente en el equipo, la tranquilidad, seguridad y trato personal que debe establecer el médico y su equipo con los pacientes son la antesala de un proceso exitoso.