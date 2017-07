El 10% de los niños nacidos pequeños son susceptibles de tratamiento

En España aproximadamente 5 de cada 100 niños nacen Pequeños para su Edad Gestacional (PEG) y no siempre se conoce la causa. Las consecuencias de este trastorno, si no se aborda adecuadamente, se asocian a una mayor morbilidad en la edad adulta, aunque los mecanismos fisiopatológicos condicionantes de esta evolución no se conocen con exactitud. Éstas son algunas de las conclusiones extraídas de la I Jornada de Pediatría Privada en Detección del Niño PEG celebradas en Valencia por la Fundación Hospitales Vithas Nisa de Valencia y Pfizer.

"En la Comunidad Valenciana nacen alrededor de 43.000 bebés cada año, lo que significa que alrededor de unos 1.500 se podrían considerar PEG", afirma el doctor Javier Miranda, jefe de Pediatría de Vithas Nisa de la Comunidad Valenciana. De estos, el 90% presentará un crecimiento recuperador después del nacimiento, alcanzando una talla dentro de los percentiles para su edad, con lo que no precisarán tratamiento. Sin embargo, "el 10% restante será susceptible de recibir tratamiento con la hormona de crecimiento humana recombinante a partir de los 4 años de edad, con el fin de alcanzar una mayor talla en la edad adulta", afirma este especialista.

Lo mayoritario es que se recupere la talla en los percentiles propios de cada edad

La continuidad del tratamiento dependerá de la eficacia. "Si se observa respuesta al tratamiento, se mantiene hasta la pubertad, cuando se produce el cierre de los cartílagos de crecimiento y por tanto se ha alcanzado la talla adulta", manifiesta. "Si no hay respuesta al tratamiento, éste será suspendido", añade.

Por su parte, el doctor José Juan Alcón, de la Unidad de Endocrinología Pediátrica del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, recuerda que la etiología de los niños PEG es multifactorial y entre las causas más frecuentes están las maternas (hipertensión, diabetes pregestacional, malnutrición), las causas placentarias y las fetales (enfermedades genéticas, infecciones, malformaciones o embarazos múltiples). "La prevención pasa por actuar sobre aquellos factores que son modificables, como el estado nutricional de las madres y el control de sus patologías antes y durante la gestación", afirma. "Si identificamos a un paciente nacido pequeño para la edad gestacional que a los 4 años presenta una talla inferior al percentil 3, debemos remitirlo a las unidades de endocrinología pediátrica para valorar la necesidad de tratar con hormona de crecimiento", subraya este experto.