Farmaindustria ha comentado que el nuevo Reglamento General de Protección de Datos europeo constituye una oportunidad para impulsar la investigación biomédica y la I+D de nuevos medicamentos en España, que actualmente ya figura entre los países europeos con mejores condiciones para el desarrollo de ensayos clínicos.

No obstante, ha señalado que para seguir mejorando en este aspecto y no perder oportunidades frente a otros países, es necesario que la aplicación del nuevo Reglamento en España se lleve a cabo desde una interpretación flexible, y no restrictiva, del consentimiento para el uso de datos clínicos, con el fin de aprovechar el enorme potencial del big data sanitario ya disponible en el Sistema Nacional de Salud.

"Creemos que el nuevo Reglamento europeo permite conjugar una protección de datos con las máximas garantías para el paciente con una gestión de la información clínica que permita su uso para fines de investigación biomédica, utilizando para ello las nuevas herramientas que nos brinda el proceso de digitalización con el fin de hacer una gestión óptima de las enormes cantidades de información clínica que existen el sistema sanitario", ha comentado la secretaria general y directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria, Lourdes Fraguas.

Fraguas se ha pronunciado así en una jornada sobre el nuevo Reglamento General de Protección de Datos organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la Federación Nacional de Consultoría y Servicios Profesionales (Fenac).

A su juicio, es necesario que en España no se pongan trabas a la investigación a través del desarrollo del Reglamento, ya que de esta forma se consigue potenciar la I+D biomédica y obtendremos grandes beneficios para los pacientes, que tendrán acceso a los nuevos tratamientos de forma precoz en el marco de los ensayos clínicos, para el propio tejido investigador, al atraer inversiones en este campo, e incluso para el Sistema Nacional de Salud en términos de sostenibilidad.

"La apuesta por un consentimiento amplio es coherente con la propia realidad de la investigación clínica, donde no siempre es posible determinar la finalidad concreta del tratamiento de datos personales, por lo que debe permitirse a los interesados dar su consentimiento para diferentes ámbitos de investigación", ha recalcado.