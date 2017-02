El entorno de la I Jornada Multidisciplinar en Fragilidad Ósea, organizada por la Sociedad Española de Reumatología en Barcelona, ha servido para que Rodrigo Ramos Morell, reumatólogo del Hospital Nisa Sevilla Aljarafe, afirmase que "no todos los pacientes con osteoporosis deben tomar suplementos de calcio y vitamina D, ya que, como se indica en su ficha técnica, están recomendados en caso de ingesta insuficiente de calcio (dieta) o en pacientes con déficit de vitamina D. En pacientes en tratamiento con fármacos antiosteoporóticos se aconsejan en caso de que los pacientes no alcancen a través de la dieta cantidades suficientes.

En la actualidad se recomienda una ingesta de calcio de entre 1.000 y 1.200 miligramos al día y de 600-800 UI de vitamina D. Se aconseja que el aporte proceda en su mayor parte de la dieta. Si no es posible, se advierte que los suplementos no tengan dosis superiores a los 500 miligramos de calcio y se recomienda administrar con el almuerzo o la cena. Para pacientes con niveles óptimos de vitamina D, sería suficiente con 700 u 800 miligramos al día". Este tipo de suplementos en población general osteoporótica no han demostrado eficacia en la prevención de fracturas por fragilidad.