Siete de cada diez personas están muy satisfechas con su salud

Siete de cada diez españoles (71,3%) consideran que su estado de salud es bueno o muy bueno. De hecho, dos de cada tres (62%) la califican con una nota entre un 7 y un 10 e, incluso, uno de cada cuatro (24%) asegura estar completamente satisfecho con una salud "de 10". Según el Barómetro de Marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), tan sólo un 5 por ciento que se queja de mala salud, mientras uno de cada cuatro encuestados (23,6%) cree que su estado es regular.

Pese a ello, un 63,3% admite que no tiene casi nunca achaques o dolores ni se han sentido deprimidos y dos de cada tres (65,1%) no han tenido dificultades en el trabajo o en las labores domésticas por problemas de salud. Además, un 62% asegura que no toma nunca medicamentos. Un 6,7% lo hace a diario. Un 16% los toma varias veces al año y un 9,4%, varias veces al mes. En cualquier caso, después de la familia (53,6%), es el aspecto de su vida más importante (33,3%), incluso por encima de las relaciones de pareja. Para mantenerla, un 57,2% realiza más de 20 minutos de ejercicio semanalmente (un 32,4% lo hace a diario), frente a un 27,4% que admite no hacerlo nunca. Asimismo, siete de cada diez consultados asegura no fumar cigarrillos.