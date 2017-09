El reto de la adherencia

Uno de los principales retos del sistema sanitario es la falta de adherencia a los tratamientos, algo que nunca ha preocupado en oncología, al tratarse por lo general de tratamientos intravenosos. Sin embargo, los nuevos fármacos orales, que son mucho más cómodos para el paciente y mejoran su calidad de vida, también han supuesto un problema de seguimiento y cumplimiento de los tratamientos, por ejemplo, en el cáncer de mama.

Así lo remarcaba Beatriz Bernárdez Ferrán, del servicio de Farmacia Hospitalaria en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, en el encuentro Hacia la excelencia en el conocimiento del cáncer de mama avanzado, realizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con el patrocinio de Novartis. "Nos estamos encontrando con un problema de falta de una adherencia, que antes presuponíamos". Todavía faltan estudios al respecto, pero la experta recordaba que pese a poder seguirse en el domicilio, en ocasiones exigía la toma de varios comprimidos, varias veces al día, por lo que "hay que aprender y a adaptar nuestra vida a la toma de cada fármaco", para que este sea realmente efectivo.

Como factores determinantes, Bernárdez Ferrán citaba que la adherencia mejoraba en aquellos casos en los que "hay una mayor satisfacción con el tratamiento, pero también con el equipo sanitario", matizando que la comunicación y la información eran elementos claves.

En este sentido, la farmacéutica recordaba el reciente estudio publicado por Journal of the National Cancer Institute, en el que se aseguraba que las mujeres con cáncer de mama que combinaron sus tratamientos con la medicina alternativa aumentaron su riesgo de muerte en un 470%. Según encuestas realizadas por el servicio de la experta "una de cada tres de nuestras pacientes estaba probando otras terapias alternativas, y el 70% no lo había comentado con su oncólogo".

Así, Bernárdez Ferrán resumía que "no se trata de que todo sea malo o bueno, sino de que es necesario revisar cualquier terapia o alimento en el momento concreto de cada paciente, por las posibles interacciones con la medicación" Por ejemplo, no todos los pacientes saben que "el abuso de antioxidantes puede anular el efecto de la radioterapia". A este respecto, Laura Pérez, paciente y representante de la Federación Española de Cáncer de Mama (Fecma) insistía en que esto ocurre porque "muchas veces la paciente no tiene la suficiente información y realmente no es consciente del problema", por lo que la solución pasa por generar una mayor confianza no solo con el oncólogo, sino con todo el personal sanitario, para que así "sea más fácil que cuente qué otras terapias está probando o pregunte sobre las mismas".

Tal y como recordaba Marta Moreno, de Novartis Oncology, "una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama", recordando que el cáncer de mama no es una única enfermedad, sino que existen muchos subtipos de la misma. Aun así cada vez mejoran las cifras de supervivencia, que son superiores al 80%.

Es por ello que, en opinión de Rafael López, jefe de servicio de Oncología en el mismo hospital, el horizonte de la oncología pasa por que "con las nuevas terapias génicas, la inmunoterapia y las terapias dirigidas el control efectivo del cáncer llegará no dentro de demasiados años".