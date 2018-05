El ruido perjudica la concentración y altera el tiempo de ocio

Los niveles de ruido impiden a un 70% de los españoles poder concentrarse, o les condiciona en su tiempo de ocio, según muestran los datos del estudio 'Hábitos de cuidado auditivo', realizado por GAES.

Así, los datos señalan más de un 68 por ciento descartan ir a un restaurante si tiene la música excesivamente alta. También reconocen que escuchan música a un volumen elevado (24,6%) y que hablamos más alto (77,1%) que en otros países. De este modo, la gran mayoría han manifestado que "odian" los sonidos procedentes de las obras de la calle y más de un 72 por ciento considera que existe poca presión en cuanto a las normativas para limitar el ruido en la calle.

Una de cada diez personas podría tener problemas auditivos futuros

Según han señalado desde GAES, y basándose en los resultados, los españoñes "prefieren hacer algunas tareas con música o algún sonido de fondo como trabajar, hacer deporte, realizar las tareas domésticas, cocinar o la hora de comer. Y para relajarse, un 35,5 por ciento de los españoles busca el silencio, frente a una mayoría que escoge para desconectar los sonidos de la naturaleza como el mar (82,6%) o la montaña (55,8%)".

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez personas en el mundo podría tener problemas auditivos en 2050 si no se empiezan a tomar medidas. Los datos de la OMS muestran que actualmente 466 millones de personas en el mundo sufren problemas auditivos, un 20 por ciento más que hace cinco años. En España se calcula que la pérdida de audición afecta a un 8% de la población, más de 3 millones de personas. Factores como un aumento del envejecimiento de la sociedad y la exposición al ruido son las principales razones de este aumento en la incidencia de los problemas auditivos, que no sólo está afectando a los más mayores, si no que cada vez registra una mayor incidencia entre los jóvenes.