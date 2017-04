Sí al 'running', pero con precaución

Seis de cada diez runners andaluces (63,4%) han sufrido problemas de salud mientras corrían durante el último año, según el VI Estudio CinfaSalud sobre percepción y hábitos de los corredores y corredoras españoles, avalado por la Sociedad Española de Medicina del Deporte (Semed) y que Cinfa presentó recientemente con motivo del Día Internacional del Deporte, celebrado el pasado jueves. En concreto, cuatro de cada diez corredores de Andalucía padecieron una lesión muscular (41%), porcentaje igualado por la Comunidad Valenciana y el más alto del país, frente al 18,9% de las Islas Baleares. Los otros percances que sufrieron los runners andaluces mientras corrían fueron dolores de cabeza fuertes (25,5%), mareos o desmayos (12,4%), fracturas o esguinces (12,3%), palpitaciones o taquicardias (11,4%), falta de respiración (7,4%) y dolor en el pecho (6,3%).

Este trabajo, primer estudio sobre hábitos de salud de los runners realizado en España, se basa en un cuestionario online que comprende una muestra representativa de casi 2.400 mujeres y hombres de entre 20 y 60 años que corren al menos dos veces a la semana, residentes en todas las comunidades autónomas. Se estima que el 63% de los aficionados a este deporte en nuestro país -unos 3,14 millones en total- son hombres y el 37%, mujeres. Según el estudio, en Andalucía, los runners corren de media 3 horas y 35 minutos a la semana -trece minutos más que el promedio español-, y dos de cada tres (65,2%) salen tres o más veces semanales. Además, compiten en 4,8 carreras al año, media ligeramente inferior a la del resto del país (5,0).Eduardo González Zorzano, experto del Departamento Médico de Cinfa, recuerda que "para disfrutar de los beneficios del running y evitar sus riesgos, es crucial adoptar medidas preventivas como someterse a revisiones médicas y pruebas de esfuerzo, así como calentar y estirar antes y después de correr".

Al respecto, el doctor Pedro Manonelles, presidente de la Semed, destaca la importancia "de recurrir al consejo profesional a la hora de fijar planes de entrenamiento y de alimentación adaptados a nuestras necesidades. Las cifras que arroja el VI Estudio CinfaSalud ponen en evidencia la falta de preparación de los runners andaluces: ocho de cada diez (79,2%) no se han hecho nunca una prueba de esfuerzo, precaución sobre la que tampoco se muestran concienciados los corredores de maratón de esta región -uno de cada tres (34,6%) afirma que no se la ha realizado jamás-, ni los que padecen una afección cardiovascular previa -ocho de cada diez, el 79,5%-, no se someten a este test. Además, tres de cada cuatro encuestados (75,2%) no tienen un plan de entrenamiento regular, la mitad (49,8%) no calienta antes de correr ni estira después y el 85,4% no sigue un plan de alimentación adaptado a su práctica deportiva de manera habitual.

Como advierte González Zorzano, "al correr, todo el cuerpo se pone en marcha: más de doscientos músculos y numerosos huesos y articulaciones se coordinan entre sí, al tiempo que el sistema respiratorio y el corazón trabajan a toda máquina. Por ello, el corredor debe asegurarse de que su estado de salud le permita correr sin riesgos, sobre todo, si tienen una patología previa diagnosticada, como es el caso del 29,2% de los runners andaluces".

Sin embargo, muchos runners no consideran necesario recurrir a ayuda médica, ni siquiera tras padecer incidentes al correr, tampoco en Andalucía: cuatro de cada diez corredores (41,7%) que sufrieron algún percance (fractura, mareo, dolor de cabeza…) declaran que no acudieron al médico y el 18,1%, que no hizo nada al respecto.