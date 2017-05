El secreto de una piel perfecta

Lucir una piel en perfecto estado es algo que a veces cuesta. Dar con la crema apropiada que saque el mejor partido de tu rostro, manos o piernas es un proceso que suele llevar a un largo proceso de ensayo-error con numerosos productos, y definitivamente, no encontrar el adecuado. Algo más sencillo sería conseguir esa crema que se ajusta a las propiedades y características de tu dermis. Algo que desde hace siete años no es un sueño, si no una realidad, de la que Ángela Batllés tiene la fórmula.

La farmacéutica granadina es la responsable de Ab7 Cosmética, un laboratorio dedicado a la investigación, desarrollo, producción y fabricación de productos cosméticos faciales y corporales personalizados; así como la comercialización de una marca propia, Abelay, y marcas blancas –destinada a distribuidores de cosmética, centros de estética y depilación láser, farmacias, podólogos, spa y balnearios–.

El gran distintivo de esta empresa granadina, –sita en la Calle Mozart, 7, detrás del hotel Barceló Granada Congress– es obtener la fórmula correcta que actúe en cada piel de un modo eficaz, para ello “evaluamos la eficacia y ajustamos la composición, si es preciso. También, adaptamos el producto a los cambios de estación con cada cliente y de acuerdo a los activos necesarios para cada época del año”, explica Batllés. Todo esto es posible gracias a un análisis de la piel personalizado, y que puede hacerse en las instalaciones de Ab7 Cosmética. Hacerse con una crema personalizada no conlleva un sobre coste, ya que el precio medio oscila entre los 30 y 45 euros.

Ángela Batllés y su equipo de profesionales, formados en el área de la salud y control de calidad además, trabajan en la marca propia de la empresa Abelay, que cuenta con seis líneas de productos –facial, De luxe, capilar, corporal, masculina y bebé– fabricadas bajo control y garantía farmacéutica, y con productos naturales y libres de parabenes, de derivados del petróleo, de siliconas, sin sulfatos y sin metales pesados, asegura.

Dentro de la línea Abelay hay productos como el tónico, y la recién estrenada línea De Luxe que se centra en serums, concentrados vitamínicos, aceites esenciales de arroz, argán y mosqueta y productos muy exclusivos como la ampolla flash, el aceite nutritivo de pestañas y la crema reafirmante de cuello y escote.

La investigación y la innovación son la clave de la estrategia de Ab7. “Es lo que nos permite conseguir la máxima calidad en los productos y adaptarlos con perfección a nuestros clientes”.

Esta innovación está presente en casi todos los productos, como por ejemplo en las cremas corporales de estación o la línea masculina enfocada al afeitado como after shave o aceites para pre afeitad o de barba para nutrir la piel de debajo del vello y dar brillo y suavidad al mismo.

Lo cierto es que el sello Ab7 Cosmética ha dado a esta empresa local cerca de 2.000 clientes particulares y una cartera de productos con más de 200 referencias, no solo de marca propia sino también de marca blanca. De hecho, “en ab7 estamos muy comprometidos con la creación de marcas blancas. Es un proceso en el que contamos con una gran experiencia y podemos garantizar unos plazos muy razonables para la puesta en el mercado de un producto o una línea completa, así como unos mínimos muy asequibles”, indica la farmacéutica.

Siete años han dado su fruto, y como comenta la farmacéutica, su negocio va más allá y están preparando la venta on line de los productos Abelay a través de la página web, y la posibilidad de poner en marcha un sistema de franquiciado para que Ab7 tenga presencia tanto en la geografía nacional como internacional. El crecimiento de la empresa es una prueba de que Ab7 Cosmética tiene el secreto de la piel perfecta. y fabricación de cosméticos faciales y corporales.