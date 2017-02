Una 'vacuna' terapéutica logra frenar el VIH

Cinco pacientes de VIH han logrado controlar el virus con su sistema inmunitario durante varias semanas, sin necesidad de tomar fármacos retrovíricos, gracias a una vacuna terapéutica que permite que su sistema controle el virus por sí solo.

Es la primera vez que se consigue controlar de forma terapéutica el avance del virus sin necesidad de otros fármacos, reeducando el sistema inmunitario de los pacientes.

El ensayo clínico se ha desarrollado en Barcelona (España) y está dirigido por el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa. Los resultados se presentaron ayer durante la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI, por sus siglas en inglés) celebrada en Seattle (EE UU), la más importante del mundo sobre infección por VIH.

El estudio cuenta con sujetos que comenzaron el tratamiento durante los primeros seis meses de la infección, lo que se conoce como fase de tratamiento precoz.A estos pacientes se les administró la vacuna MVA.HIVconsv, desarrollada por investigadores de la Universidad de Oxford, combinada con un fármaco, la romidepsina, que sirve para despertar el virus dentro del organismo.

La razón para la activación del agente infeccioso es su reservorio viral. Las células infectadas se mantienen en estado latente y no son detectadas por el sistema inmunitario. Es por ello que el tratamiento antirretroviral no se puede interrumpir y, cuando se hace, rebrota al poco tiempo. La única forma de destruirlo es despertarlo primero, despertar esas células latentes, para que el sistema inmunitario actúe después, una estrategia denominada en inglés kick and kill.

El objetivo del estudio es reeducar el sistema inmunitario de estos sujetos para que actúe como en el caso de los controladores virémicos, personas con VIH que no toman tratamiento y cuya carga viral permanece por debajo de 2.000 copias por mililitro en sangre. "Es como si se hubiera conseguido, por un lado, debilitar el virus y, por otro, reforzar el sistema inmunitario de los pacientes, de modo que reaccione de forma efectiva ante los intentos del virus de repuntar y haciendo desaparecer de nuevo la carga viral", explica Beatriz Mothe, coordinadora del ensayo e investigadora asociada de IrsiCaixa.Según los resultados presentados de los 15 participantes en el ensayo clínico, solo cinco de ellos han logrado controlar el virus durante periodos de 5, 13, 17, 20 y 27 semanas respectivamente, sin necesidad de fármacos.