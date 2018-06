Amadora Mercado es la nueva directora musical de la Oliva de Salteras

Amadora Mercado Pérez ha sido nombrada nueva directora musical de la banda de La Oliva de Salteras, sustituyendo en el cargo a Jesús Salas Orden, según ha informado la formación musical que en la Semana Santa de Sevilla pone los sones a los palios de las hermandades de la Estrella, el Museo, el Dulce Nombre, la Sed, Pasión, el Cachorro y la Trinidad. "Mercado ha sido seleccionada tras un proceso en el que se han considerado las candidaturas de excelentes y destacados profesionales".

Nacida en Bailén (Jaén), Mercado es titulada superior en Dirección de Orquesta por el Conservatorio Superior de Música de Málaga, y ha participado como directora invitada en la Orquesta Filarmonía Granada, Banda de Música de Cabra (Córdoba), A.M.C. Banda de Música de Puertollano (Ciudad Real), Banda Municipal de Música de Fuengirola (Málaga), Asociación Musical “Antonio Vivaldi” de Chiclana de Segura (Jaén), Asociación Unión Musical Bailenense de Bailén (Jaén), o la Banda Sinfónica de Dos Torres (Córdoba) entre otras.

Ha dirigido estrenos absolutos como La Batalla de Bailén 1808 de A. Cámara, Robin Williams de F. Aguilar, Reposo de D. Romero de la Rocha o Mar Áureo de J. R. García, entre otros. También ha participado en el XVI Ciclo de Música Contemporánea del Conservatorio Superior de Música de Málaga, en calidad de directora, y colabora con al Orquesta del C. S. M. de Málaga en su proyecto de estrenos absolutos, donde ha podido dirigir La guerra no cambia nunca de C. Fernández, y El enamorado y la muerte de C. Vázquez.

En el campo de la dirección, según añade el comunicado de la banda, ha recibido clases de maestros como Enrique García Asencio, Miguel Romea, José Miguel Rodilla, Lucía Marín, Octav Calleya, Andreas Becker, Silvia Olivero, David García Carmona, Juan Jesús López Sandoval, Ángel Luis Pérez Garrido, José Rafael Pascual Vilaplana, o Ricardo J. Espigares Carrillo