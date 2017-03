El Ayuntamiento regula la venta ambulante y velará por la estética de los puestos

Una cuestión de seguridad. El Ayuntamiento reubicará en la próxima Semana Santa las decenas de puestos de venta ambulante que solicitan permiso para ocupar las zonas próximas a la carrera oficial. Tras los problemas detectados por el Cecop durante el Domingo de Ramos del año pasado, cuando comprobó que muchos de estos puestos se situaban en vías de evacuación y especial seguridad, teniéndolos que reubicar sobre la marcha, este año es el propio Consistorio el que está determinando la ubicación concreta cuando solicitan la licencia. Además, se va a poner especial celo en que cumplan unas normas estéticas para no alterar la estética al paso de las procesiones.

Tal y como avanzó el delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, en la entrevista publicada el pasado domingo en este periódico, el Ayuntamiento eliminará los puestos de venta ambulante en los ejes del Puente de Triana, en su confluencia con el Paseo de Colón, Reyes Católicos y San Pablo (hasta la Magdalena); y el que se extiende de Laraña a la Plaza Padre Jerónimo de Córdoba.

Tras los antecedentes de la última Semana Santa y la visita de inspección realizada por el Cecop, Protección Civil y la Policía Local, para determinar las vías de evacuación que deben quedar libres de obstáculos, se ha decidido trasladar los puestos al Paseo de Colón (junto al Barranco), las calle Segura, Marqués de Paradas y Julio César y las plazas de la Magdalena, Cristo de Burgos y Padre Jerónimo de Córdoba. También habrá reubicaciones en el Paseo del Cristina y se están revisando otras zonas como las plazas de Pilatos, San Andrés y el Museo.

Además, la Gerencia de Urbanismo ha trasladado a los propietarios de los puestos unas recomendaciones para adecuar las instalaciones a los espacios protegidos que ocupan y para no desvirtuar las procesiones. Se ha solicitado que sean de color blanco, que no tengan rótulos, que se reduzca al mínimo la iluminación y se apague cuando pasen las cofradías, que no tengan música ni generen ruidos, y que no instalen veladores.