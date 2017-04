Críticas a que se vuelvan a tapar con sillas los rebajes de las aceras

El partido Podemos Sevilla criticó ayer que el Ayuntamiento de Sevilla tape "un año más" los rebajes de las aceras de La Campana y considera que las soluciones planteadas han sido "del todo insatisfactorias" a la hora de garantizar la accesibilidad universal de las vías. La secretaria de Diversidad e Igualdad Ciudadana, Eugenia Carrasco, censura que "no se respete ni se cumpla" la normativa municipal de accesibilidad universal y señala que la peatonalización desde la calle Laraña hasta la plaza del Duque es "una gran medida, y no sólo en Semana Santa", pero considera que no resuelve el problema de las personas usuarias de silla de ruedas, "obligadas a transitar por el adoquinado de la calzada, con las molestias que eso conlleva, y tener que dar un gran rodeo para subir a la acera y poder así acceder a los comercios y edificios". Carrasco se pregunta "por qué algunos ciudadanos tenemos que dar más vueltas que nadie para movernos por la zona y sufrir con el adoquinado por un par de sillas más" que son colocadas en las aceras, por la vía de elevar los rebajes, que quedan inutilizados con esta medida y no facilitan a las personas con movilidad reducida sus desplazamientos.