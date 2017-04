Los detenidos en la Madrugada gritaron "Alá es grande" y "Gora ETA" para alborotar al público

Varias de las persona arrestadas por la Policía a consecuencia de los altercados y carreras de ayer por la noche gritaron "Alá es grande" y "Gora ETA" para alborotar al público e iniciar los tumultos. La Policía ha descartado que estas personas tengan relación alguna con grupos terroristas y achacan estas actitudes a puro vandalismo. La mayoría de los detenidos son delincuentes comunes con antecedentes penales. Aunque la investigación está ahora en pleno proceso, "nada hace indicar por ahora" que los hecho pudieran estar orquestados, aunque el Ayuntamiento tampoco lo descarta.

Ocho detenidos, un senegalés y siete sevillanos, más de un centenar de personas atendidas, 14 de ellas hospitalizadas por traumatismos, ocho de los cuales permanecen ingresados, el más grave, una persona mayor de 60 años con un traumatismo craneoencefálico, ya está en planta; y un nazareno del Gran Poder fallecido como consecuencia de un infarto tras finalizar la estación de penitencia cuando se dirigía a su domicilio en un taxi. Este último hecho no está directamente relacionado con las carreras, pero es evidente que tiene una relación.

El delegado de Fiestas Mayores, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, visiblemente afectado; y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, han hecho esta tarde un primer balance de los tristes y lamentables sucesos acontecidos durante la Madrugada. Gil-Toresano ha realizado una descripción cronológica de lo acontecido con los "hechos ciertos". A las 3:30, la Policía detiene a un ciudadano senegalés por desobediencia a la autoridad. Este individuo se encontraba gritando "Alá es grande" en la zona de Reyes Católicos. Cuenta con antecedentes penales pero se descarta cualquier vinculación con grupos terroristas. Ha sido puesto en libertad con cargos.

A las 4:20 se detiene en Marqués de Paradas a tres sevillanos por un delito de desórdenes públicos. Se encontraban gritando "Gora Eta" para provocar carreras y estampidas. Los tres, de 47, 46 y 45 años, son delincuentes comunes con numerosos antecedentes.

A las 6:00, se detiene a dos jóvenes sevillanos de 19 años en el Salvador por desórdenes públicos y un delito contra los sentimientos religiosos. Cinco minutos más tarde, son arrestados otros dos jóvenes,de 21 y 22 años, en la confluencia de Argote de Molina con Álvarez Quinteto por los mismos delitos. Estos dos también gritaban "Alá es grande" y también se descarta cualquier relación con extremistas.

Estaba previsto que los siete que permanecen detenidos pasaran a la cinco a disposición judicial.

Gil-Toresano indicó que se están analizando las redes sociales y las grabaciones de particulares y cámaras de seguridad "para ver si existe alguna relación entre ellos".

Tanto Cabrera como Gil-Toresano quisieron tener un recuerdo con el nazareno fallecido y con los heridos, afectados. Agradecieron el comportamiento de la gran mayoría del público y la actitud ejemplar de las hermandades. "Nuestra Madrugada está tocada, pero no van a conseguir acabar con este día grande. Son basura humana que no pertenecen a esta sociedad", ha señalado Cabrera. El delegado apuntó que gracias al dispositivo especial de Seguridad y el gran despliegue policial, se ha evitado una tragedia mayor y se ha podido detener de manera rápida a los "gamberros y sinvergüenzas", como los ha denominado. "Hay que seguir esforzándose en la aplicación de estas medidas. No van a acabar con la Semana Santa por mucho que se empeñen con estos juegos. Que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Hoy es un día triste para este delegado y para el alcalde".

Cabrera reconoció que la Madrugada "está tocada", pero destacó la labor de las fuerzas de seguridad y los medios.

Entre los 17 heridos que requirieron traslado a centros hospitalarios (de un total de 100 atendidos), uno tiene fractura de cadera y un hombre de unos 60 años presenta traumatismo craneoencefálico severo, por lo que está en la UCI. Éste último estaba en una silla de la Carrera Oficial cuando resultó herido grave.

En el repaso de incidentes hay siete detenidos españoles y un senegalés. El subdelegado del Gobierno en Andalucía, Ricardo Gil-Toresano, reconoció gritos de "Alá es grande" en dos de las detenciones, e incluso proclamas a favor de ETA, que asoció con la intención de "sembrar el pánico" y descartando cualquier relación con grupos terroristas, yihadistas o armados.