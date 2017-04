Detalles: dónde detener la vista

Tiremos del tópico para empezar. La Semana Santa es la fiesta de los sentidos. Una experiencia sensorial (término cursi donde los haya) que queda al arbitrio de los ciudadanos. En esta celebración no se trata de verlo todo, sino de qué se ve. Importa más la calidad que la cantidad. Conviene, muchas veces, reducir la perspectiva, sacrificar el campo de visión para colocar la lupa en esos detalles que en la mayoría de las ocasiones distinguen a una cofradía o a los responsables de que ésta salga a la calle. Flores, atavíos, joyas o tradiciones a los que hay que dirigir la mirada. Elementos estéticos que no se quedan en la superficie, sino que, por el contrario, nos ayudan a llegar a la raíz de la fiesta. Del símbolo al significado.

Comencemos con el Domingo de Ramos. Como el pequeño Zaqueo de la Borriquita, hay que subirse a las alturas. Sólo desde un plano cenital puede verse el bodegón que la priostía de la Cena prepara todos los años para el banquete eucarístico. Décadas atrás sólo se colocaba pan (traído en muchas ocasiones de Alcalá de Guadaíra, ciudad de tradición legendaria en la elaboración de este alimento). Ahora se completa con frutas. Las hay de todo tipo. En algunas ocasiones se han introducido hasta piñas, variedad que aporta un grato colorido a la vista. Todo un homenaje a aquellos bodegones barrocos que tan bien supo pintar Rubens con suma exuberancia. Y ya que están en un balcón, permanezcan en él para ver pasar al Señor de la Humildad y Paciencia, su espalda flagelada no les dejará indiferentes. La disposición del paso en el que sale constituye una auténtica delicia para la vista. Bajen luego a la calle y deléitense con la Virgen del Subterráneo. El azul, el morado y el burdeos se dan la mano en uno de los conjuntos más armoniosos de la Semana Santa. Una de las Dolorosas mejor enjoyadas de Sevilla.

Sigamos con las joyas en el día del estreno. En este caso, con la Virgen del Socorro, la dulzura del domingo. Afinen bien la vista y fíjense en su corona. Suele aparecer enriquecida con multitud de joyas de las hermanas del Amor. Algunas veces ha lucido perlas blancas –otras, rubíes– entre los rayos biselados de su presea, un detalle que nos habla de la elegancia de su hermandad, cuya Dolorosa pasa por ser una de las mejores ataviadas de la Semana Santa. Este año se encuentra vestida con saya burdeos. En otras ocasiones ha sacado a la calle una de tisú dorado, de corte imperial, enriquecida sólo con pedrería, que le aportaba un sello muy personal.

Y hablando de atavíos, demos el salto al Lunes Santo. Quédense un momento en Santiago. La Redención es una cofradía cuyo patrimonio se ha visto gratamente enriquecido la última década. Entre los diversos enseres estrenados no dejen de fijarse en la original cotilla que luce la Virgen del Rocío en su cintura. Llama la atención que no se trate de un cíngulo bordado –como suele ser habitual–, sino de una pieza de joyería, donde se combinan el oro y diversas piedras verdes. Una pieza muy peculiar que obedece al gusto de José Aguilar, vestidor y creador en buena medida de la estética de la hermandad.

De Santiago a San Vicente. Las Penas presume de ser una de las pocas cofradías diseñadas desde la cruz de guía hasta la trasera del palio. No hay nada dejado en aras de la improvisación. Estilo que obedece al buen hacer de Juan Carrero. Más allá de la orfebrería, los bordados y los marfiles de ambos pasos, hay una curiosidad floral a los pies de la Virgen de los Dolores que no deben pasar por alto: el centro de claveles rojos que siempre se le coloca, mientras que en el resto del palio son blancos. Un color, el rojo, relacionado desde antiguo con el culto eucarístico y que podría simbolizar en este caso a María como primer Sagrario de Cristo.

Como nos encontramos en esta collación, nunca está de más acercarse a ver la Virgen de las Tristezas –la más natural de cuantas se visten en Sevilla– y la de las Aguas. Adivinar el nombre de las flores de la Dolorosa del Museo requiere, a veces, un cursillo intensivo sobre botánica. La exquisitez, eso sí, está garantizada. Hasta tal punto se cuida dicho aspecto en la cofradía decana del Lunes Santo que ha habido algún que otro año que se han costeado dos puestas de flores. No fue hace mucho tiempo cuando apareció por la mañana con pequeñas calas y luego, por la tarde, con jazmines. La delicadeza de esta flor obligó a que fuera colocada poco antes de salir al a calle. El buen gusto requiere, a veces, de arduos trabajos.

La tercera jornada de la Semana Santa nos lleva a la calle Feria. La Virgen de Gracia y Amparo con San Juan, escena estrenada en 2016 pero de la que no se pudo disfrutar a causa de la lluvia. La priostía y su vestidor, José Ramón Paleteiro, le han otorgado un toque personal a esta composición para diferenciarla de otras similares. El lenguaje de las manos. Apunten la mirada hacia ellas. El Discípulo Amado acaricia las de la Dolorosa en un ademán de consuelo que proporciona gran expresividad al conjunto. Una hermandad, la de los Javieres, que poco a poco ha ido fraguando un sello personal. Y para concluir el martes, nada mejor que en San Lorenzo, con el rosa de la saya de la Virgen del Dulce Nombre, un color que en el año de su estreno causó alguna que otra polémica pero que en poco tiempo se ha asociado con una de las Dolorosas sevillanas más bellas.

En el Miércoles nos quedamos extasiados con el paso de Madre de Dios de la Palma. Para el que escribe estas líneas, su candelería es una de las mejor distribuidas de la Semana Santa. Huye de la línea recta y apuesta por la piña, lo que crea un juego de luces sin el cual resulta difícil concibir este palio.

Pasado el ecuador de la fiesta, nos zambullimos en el triduo sacro. Días llenos de simbolismos. Dejemos por un momento las cofradías. El Jueves Santo es día de visitas a los monumentos. Antigua tradición que parece recuperarse. Vayan a los de los conventos. No se pierdan el de las Hermanas de la Cruz, cuando convierten en un vergel el sagrario o, ya que están cerca de allí, el de Santa Inés y el Espíritu Santo. El gusto por los detalles de las monjas es algo a tener en cuenta. Respecto a las parroquias, imprescindible acudir al impresionante aparato que monta la Sacramental de la Magdalena, con la custodia que sale en su Corpus. Antes de que se forme la cofradía de la Quinta Angustia los nazarenos que participan en ella integran la procesión con el Santísimo tras celebrarse los oficios. No dejen de tener en cuenta en este templo –prodigio del barroco– una tradición que conservan ya pocas iglesias: cubrir las cruces y las imágenes del retablo mayor. El fin de esta velación no es otro que el de centrar la atención de los feligreses en la celebración de la Pasión de Cristo. Las imágenes de los santos deben taparse, para ello, desde el quinto domingo de Cuaresma. Nada debe distraer la mente y el oído que no sea la meditación sobre el martirio y la muerte del Señor. Se descubrirán en la Vigilia Pascual.

El Jueves y la Madrugada los separan un fino hilo de tiempo. La noche más bella del año es quizás la que menos invita a fijar la vista en los detalles, eclipsados por el gran imán devocional de las sagradas imágenes que salen a la calle durante estas horas. Por quedarnos con uno, destaquemos el atavío de la Esperanza de Triana, en concreto, la peculiar disposición de su saya, a base de tablones que parecen simular las piernas de la Dolorosa y que le otorgan un gran dinamismo. Este recurso no es nuevo. Como recuerda el licenciado en Historia del Arte y especialista en estética cofradiera, Ignacio Sánchez Rico, ya lo empleó Fernando Morillo –antiguo vestidor de esta Dolorosa y principal artífice de su característico atuendo– el siglo pasado, pero ha sido ahora, con su actual vestidor Francisco Javier Hernández Lucas, cuando se ha recuperado, lo que le proporciona una singularidad a esta bella imagen, uno de los iconos de referencia en la devoción mariana.

El Viernes Santo es, quizá, la jornada más repleta de detalles. Desde las garras en los zancos del misterio de la Carretería a los 18 ciriales de la Mortaja. Les sugiero dos que se han incorporado a este largo elenco los últimos años. El primero, la disposición de las manos de la Soledad de San Buenaventura, una vuelta al pasado que ha logrado reproducir –con gran acierto– su vestidor, José Antonio Grande de León, y con la que la imagen adquiere gran expresividad. Estén atentos a la elegante gargantilla que luce, un complemento bastante habitual en las Dolorosas durante finales del XIX y principios del XX. Afinen también la vista para el segundo detalle que les aconsejo: los castillos y leones metálicos insertados en la blonda que circunda el manto de la Virgen de Montserrat, elementos decorativos que reproducen los bordados del soberbio manto decimonónico. Auténtica filigrana de oro salida de las manos de Alfonso Aguilar, quien ha vuelto a poner en auge la artesanía del bolillo. Un emprendedor de lo tradicional.

Terminamos la semana con yedras y cardos. No requiere de más exorno la Canina. Concentren la vista en el perímetro de su paso. Les resultará complicado encontrar el martillo. No aparece, aunque sonar, suena. Está colocado en un costero. Bajo el faldón. No se sabe si hay intencionalidad en esta disposición, pero este detalle constituye toda una metáfora de la figura –escuálida y sin carne– que va en el paso. Aquélla de la que nunca sabremos cuándo y dónde nos llamará. Mientras llega esa llamada, disfrutemos de estos siete días, poniendo la vista en cada detalle. En ellos está la esencia de la fiesta. Y de la vida.