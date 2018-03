Espadas insta a hosteleros a cerrar el acuerdo sobre la 'ley seca' en la Madrugada

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha instado a la Asociación de Hosteleros a que cierre ya el acuerdo que aborda el cierre de establecimientos en "calles y horas concretas" durante la Semana Santa, "no un blindaje completo del centro", con el objetivo de mejorar la seguridad y eliminar los problemas causados por el consumo de alcohol en la calle.

La propuesta municipal barajaría que el horario máximo de apertura de los bares se reduzca de las 3:00 horas de la madrugada a las 01:00 horas en las posibles zonas conflictivas, como la plaza de la Alfalfa, la calle Arfe, la avenida de los Reyes Católicos, la calle Julio César, el Paseo de Colón, la Encarnación, la Cuesta del Rosario y la plaza de la Pescadería.

Teniendo en cuenta que el viernes se ha convocado la constitución del Cecop que cerrará la organización de la Semana Santa 2018, Espadas ha señalado que, en términos generales, el acuerdo busca que "cuando una cofradía atraviesa determinadas calles, especialmente durante la Madrugada, se evite que el consumo de alcohol en la calle produzca determinados problemas". "Algo de sentido común", añade.

Así, Espadas ha subrayado que "no es una imposición del Ayuntamiento de Sevilla, sino que es un acuerdo entre Seguridad y Movilidad y la Asociación de Hostelería".

"Hasta que la asociación no cierre ese acuerdo con la delegación no hay una programación clara sobre en qué lugares se han acordado o no un tipo de servicios. Lo que hay sobre la mesa me parece ponderado y razonable", recalca, por lo que pide que se cierre ya el acuerdo para que haya un margen suficiente. Además, añade que "aquellos establecimientos que tengan dudas, que le digan a la asociación que defina una propuesta y la ponga encima de la mesa para poder cerrar la situación".

Recuerda que la propia asociación fue la que planteó esa posibilidad, "constatando que año tras año hay una gran mayoría que ya cerraban en esos lugares". "Estoy convencido de que ese acuerdo ya está y desconozco por qué no sé ha hecho público porque no se está hablando de todo el centro y de toda la Madrugada, sino de calles y horas concretas". "No se habla de blindaje del centro y de cierre total", concluye.