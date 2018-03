La Esperanza de Triana remata una Madrugada marcada por la lluvia

Las entradas en sus templos de la Esperanza Macarena y de la Esperanza de Triana cierran una Madrugada en la que pudieron procesionar las seis hermandades a pesar que un tuit de la Aemet avisando de una "lluvia inminente", sobre las 7:00 horas, alterase sus recorridos.

La Macarena entró en su atrio a las 13:15 ante la mirada de miles de personas. La lluvia leve no intimidó a su junta de gobierno, que decidió seguir adelante. Lo tenían fácil para refugiarse, puesto que el Señor de la Sentencia estaba próximo a la Anunciación y la Virgen subiendo del Salvador a la Alfalfa. No hubo nervios. La cofradía prosiguió su camino como si nada. La Virgen de la Esperanza conquistando nuevas calles. No había lluvia que la frenara. Y así pasó por la Alfalfa, San Pedro... cuando rompió el día el cielo era azul para la Virgen de la Esperanza Macarena.

La Esperanza de Triana hizo su entrada en la capilla de los Marineros sobre las 14:00, también entre multitud de gente y petaladas. La 'Reina' de Triana, tras una consulta, decidió emprender el regreso, una vez realizada la estación de penitencia en la Catedral. La hermandad recortó el recorrido y una vez llegue al Altozano tomando directamente por Pureza, no haciendo su paseo por las calles más importantes de Triana, aunque ha llegado a la misma hora que estaba prevista con el recorrido completo.

Los Gitanos sí acortó el recorrido. El paso del Señor de la Salud estaba entrando en el recorrido oficial cuando empezó la lluvia e interrumpió su estación de penitencia durante una hora para refugiarse en la iglesia de la Anunciación. Emprendió el regreso a las 9:00 y se recogió alrededor del mediodía.

Las inclemencias climatológicas no afectaron al resto de cofradías. La Hermandad del Silencio estaba ya a resguardo en San Antonio Abad, el Gran Poder se aproximaba por Baños a San Lorenzo y el Calvario buscaba el Postigo por lo que aceleraron su regreso a casa.

Hasta la irrupción de la lluvia la noche estaba marcada por un conato de incidente ocurrido en el cruce de Reyes Católicos con Marqués de Paradas. Ha ocurrido cuando pasaba por allí la Hermandad de la Esperanza de Triana y cuando estaba saliendo el Calvario desde la Magdalena. Eran las 3:34 de la Madrugada, aproximadamente.

El amago de carrera fue solventando en apenas diez o doce segundos, según informó el Ayuntamiento, por la Policía desplegada en este punto y por un público que mantuvo la calma en todo momento. Tan sólo se vieron algunas leves crisis de ansiedad y nazarenos descubiertos. Se han realizado varias identificaciones de las personas que, según los testigos, iniciaron el incidente.

Por lo demás la Madrugada ha sido fría y con muy poco público. Tan sólo se han visto aglomeraciones en puntos muy concretos, como San Pablo. Por contra, las cofradías han pasado por lugares muy despoblados, como el Salvador o la Gavidia, al paso del Silencio; la zona del Postigo o Molviedro con el Gran Poder; o Alfonso XII y Gravina, con el Calvario. Los cambios experimentados en la jornada han permitido un mejor discurrir de las hermandades. La Esperanza de Triana, por ejemplo, ha dejado libre el cruce de Zaragoza para el Gran Pode 15 minutos antes que el año pasado. La hermandad trianera tampoco ha sufrido los parones de otros años. En otro punto conflictivo, como era el de Santa Vicenta María con Alfonso XII, la Santa Cruz del Silencio se incorporó justo detrás del palio de la Virgen e la Presentación para buscar su sede canónica, la Real Iglesia de San Antonio Abad.

El amplio dispositivo de seguridad puesto en marcha por el Ayuntamiento, en colaboración con la subdelegación el Gobierno, sin duda ha dado sus frutos, aunque en la ausencia de incidentes ha influido también la menor presencia de público en la que mucho ha tenido que ver el frío. El cierre adelantado de los bares en algunas calles ha evitado las imágenes y los problemas de otros años. La presencia policial ha sido evidente, como se ha podido ver delante de la cruces de guía o en lugares problemáticos como el Salvador, el Postigo o la plaza de la Pescadería, contribuyendo a relajar la tensión existente.

En lo puramente cofradiero, las hermandades han discurrido con gran lucidez. Ha habido emotivos recuerdos en la salida de la Esperanza de Triana para los destacados hermanos fallecidos recientemente. En la Macarena se ha vivido un momento tremendamente emocionante con el reencuentro de Luis León con el martillo de la Virgen de la Esperanza.