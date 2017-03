Los Gitanos rompe el acuerdo de la Madrugada

La Hermandad de los Gitanos ha comunicado en su página web que no renueva el acuerdo que aprobó el año pasado. Dicha resolución obligaba a la cofradía a alargar su recorrido de ida para solucionar el cruce de la calle Cuna y a retrasar en 35 minutos la salida del Palio de la Virgen de las Angustias, asumiendo además los retrasos habituales de la jornada que obligó a la hermandad a aligerar para dejar la Catedral libre para la celebración de los oficios.

Una de las soluciones previstas era adelantar en 15 minutos el comienzo de la Madrugada, cosa que no parece posible tras la aprobación del decreto emitido por el Vicario General, Teodoro León, que fija una hora límite para el comienzo de la jornada para no afectar así al Jueves Santo.

Éste es el comunicado oficial:

El Cabildo de Oficiales de la Hermandad Sacramental de Los Gitanos, reunido con carácter extraordinario en la noche de ayer 8 de marzo de 2017, ha decidido no aprobar la renovación del acuerdo que las Hermandades de la Madrugada adoptamos la pasada Semana Santa, por un solo año, como prueba para solucionar los problemas organizativos de la jornada.

Esta difícil decisión, que la Junta de Gobierno de la Hermandad se ve obligada a adoptar en el ejercicio de sus responsabilidades y tras muchas semanas de esfuerzo por intentar lograr una solución, viene motivada por las siguientes razones.

Primera.- La Madrugada de Sevilla es una jornada de compleja organización como consecuencia principalmente de los problemas en los cruces de las diferentes Hermandades que la componemos, así como de la necesidad de tiempo de paso en carrera oficial motivado por el hecho de contar con cerca de once mil personas participando en nuestros cortejos. La Hermandad de los Gitanos, consciente de esta situación, ha sido históricamente solidaria y sacrificada para lograr su solución como acredita el hecho de ocupar el último lugar de la jornada sin ser el que nos corresponde históricamente o los esfuerzos por solucionar nuestro cruces en Calle Cuna con la Hermandad del Silencio y la Esperanza Macarena.

El carácter solidario de nuestra Corporación con la jornada se pone especialmente de manifiesto en que las necesidades de aumento de tiempo de paso que la jornada ha tenido en los últimos cincuenta años como consecuencia del crecimiento de nazarenos de nuestras Hermandades, se ha solucionado en su práctica totalidad, retrasando reiteradamente la hora fijada para que el paso de palio de nuestra Bendita Titular, María Santísima de las Angustias, abandone la Santa Iglesia Catedral.

Segunda.- El pasado año, las Hermandades de la Madrugada acordamos una serie de medidas para solucionar los problemas organizativos que afectaban a nuestra jornada, principalmente en lo relativo a los cruces y la necesidad de ampliar tiempos de paso. Nuestra Corporación, una vez más, realizaba un importante esfuerzo en estas medidas, alargando su recorrido de ida a la Santa Iglesia Catedral para solucionar el cruce en la Calle Cuna y asumiendo que de los 45 minutos de ampliación de la jornada, 35 minutos se realizaran retrasando la hora de salida de nuestro paso de palio.

Es necesario en este punto recordar que dichas medidas fueron acordadas para el año pasado, exclusivamente por un año a modo de prueba, con el compromiso de una posterior evaluación

Tercero.- El resultado de las medidas acordadas el pasado año, ha puesto de manifiesto a juicio de nuestra Hermandad, que las soluciones acordadas respecto de la ampliación de tiempos de paso, precisan de ajustes que son del todo necesarios. La jornada necesita tiempo, pero no puede continuar alargándose por detrás, por donde ya ha crecido tanto en los últimos cincuenta años que se ha metido irremediablemente en la mañana del Viernes Santo, colocando a nuestra Hermandad fuera del horario normal de la madrugada.

Es tanto lo que ha crecido la jornada por detrás, tanto lo que se ha retrasado la hora fijada para la salida de la Santa Iglesia Catedral del último paso de la jornada, el de nuestra Bendita Madre, que se ha llegado a establecer por encima del horario que con carácter general establece la Autoridad Eclesiástica para el desalojo de la misma en la mañana del Viernes Santo, las nueve horas, 30 minutos antes de la hora fijada para el inicio de la celebración de los Santos Oficios, lo que a nuestro juicio carece de toda prudencia.

Si a esto le añadimos que a pesar del enorme esfuerzo de nuestra Hermandad, tuvimos que soportar un retraso acumulado de mas de doce minutos y el hecho de que una jornada como la Madrugada, no está exenta de que pueda ocurrir cualquier incidente o imprevisto que provoque un retraso aún mayor, resulta evidente que la solución probada el pasado año no es válida para solucionar los problemas de la jornada.

Cuarto.- Estas conclusiones son conocidas desde hace tiempo tanto por el resto de Hermandades de la Madrugada como por el Consejo General de Hermandades y Cofradías, pues así han sido manifestadas por nuestro Hermano Mayor y nuestro Diputado Mayor de Gobierno en las diferentes reuniones mantenidas. Más aún, como resultado de dichas reuniones, nuestra Hermandad, representada en la persona de su Hermano Mayor, ha asumido el esfuerzo de intentar alcanzar un acuerdo con la Hermandades del Jueves Santo para adelantar el inicio de la Madrugada lo que permitiría igualmente adelantar su final. Un esfuerzo que nuestro Hermano Mayor ha realizado en nombre de todas las Hermandades de la Madrugada, porque el problema es de la jornada en su conjunto y por ende de la Semana Santa de Sevilla cuya organización corresponde al Consejo General de Hermandades y Cofradías, pese a lo cual nos hemos sentido solos, abandonados por todos.

La Hermandad de los Gitanos no pide tiempo, más aún la Hermandad de los Gitanos no pide nada, sino que como viene haciendo históricamente ofrece esfuerzo y sacrificio, pero éste tiene un límite. Las necesidades de tiempo que efectivamente tiene la jornada, no pueden seguir solucionándose a costa de retrasar la hora en que nuestra Hermandad finaliza la carrera oficial y es nuestra obligación y responsabilidad como Junta de Gobierno defender lo que entendemos es de justicia para nuestra Corporación.

Por todo lo expuesto, muy a nuestro pesar, pese a nuestros esfuerzos y tras no haber encontrado respuesta por parte del resto de Hermandades ni del Consejo General de Cofradías a los problemas planteados, damos por no renovado el acuerdo del pasado año, sin que esta decisión menoscabe un ápice el espíritu de solidaridad de nuestra Hermandad ni nuestra voluntad de alcanzar acuerdos que solucionen los problemas de la jornada, siempre que los mismos estén basados en un justo equilibrio.