Imperialista indultado por la Centuria

Cuando se hizo la fotografía, primeras horas del Viernes Santo de 2012, todavía era hermano mayor de la Macarena Manolo García, que el otro día esperaba al C5 junto al escaparate de la tienda de marcos de Marcelo Culasso, en la calle Feria esquina con Relator. Marcelo, que tiene nombre de senador romano o futbolista brasileño -y asturiano, Marcelo Campanal-, es argentino macareno y renueva todos los meses el escaparate de su tienda. Esta vez ha vuelto a dar en la diana. Todos los que pasan por la acera se vuelven para verla.

Se ve -o no se ve- a Poncio Pilatos de espaldas en el paso del Sentencia. El autor de la fotografía es Javi Jiménez (Sidi Ifni, 1968, sevillano a todos los efectos), que hace el particular Blow Up de su instantánea, cargada de simbolismo ya que muestra la espalda de quien lavándose las manos le dio la espalda al Señor.

"Fue una Madrugada con lluvia, al Sentencia le pusieron un poncho de la Guardia Civil"

"La foto la hice a la altura del bar Norte-Sur, en Feria esquina con Antonio Susillo". Junto a ese bar que regenta Miguel, pontevedrés de Arcade, arcadia de las ostras, hay un mirador privilegiado y Javi Jiménez lo aprovechó. "Fue una Madrugada de lluvia, al Sentencia lo protegieron con un poncho de la Guardia Civil".

El pretor romano no está solo. La impactante fotografía, a modo de exvotos, está rodeada de objetos: el guardabrisas es de la Hermandad sacramental de Espartinas; la corneta, propiedad del autor de la fotografía; la gola, un préstamo de la centuria de los armaos; y la pluma, de Marcelo Culasso. "Con la fotografía he querido mostrar mi admiración por la centuria (lleva uno de sus símbolos en los gemelos de la camisa) y la devoción por la Macarena. Yo soy hermano del Gran Poder y de los Javieres, pero mi familia es de la Macarena". El fotógrafo vive a dos pasos de la tienda donde está su foto, en la casa de la calle Feria en la que creció Mariló, su esposa. El hijo de ambos es auditor y costalero. Cosas de la Semana Santa. Argonauta de ese Jasón de las cofradías que es Antonio Santiago.

Profesionalmente, Javier lleva más de una veintena de años relacionado con la industria farmacéutica. Le encanta perderse con su cámara por el Jueves y su última fotografía es la del Señor de Santa Marta de besapié. Un verismo montañesino que estremece a quienes ven la imagen.

Se considera miembro de la cofradía fotográfica de los llamados "hombres de Borrallo". Un equipo de cinco fotógrafos -Antonio Sánchez Carrasco, Pedro Aranda, Sebas Gallardo, Paco Pérez, Javi Jiménez- que colaboran en las publicaciones de Pablo Borrallo. En su caso, lo ha hecho en los libros Atlas de la Semana Santa, Iconografía de la Semana Santa y Simbolismo de la Semana Santa. Hizo las fotos del libro El arte con las manos del vestidor José Antonio Grande de León.

Siguiendo la estela del ritual de los armaos de la Macarena, su estación de penitencia empieza todos los años en el atrio de la Basílica del Gran Poder, al que este año acompañará como disputado externo. Consideró un privilegio el permiso que le dio la hermandad de la Macarena para encerrarse en el besamanos de la Virgen y conseguir imágenes de un encuentro interior.

Poncio Pilatos llegó donde nunca lo hicieron los emperadores a los que servía. Ni Adriano con Marguerite Yourcenar ni Claudio con Robert Graves alcanzaron la dimensión universal de Pilatos de ser el único nombre propio que aparece en el Credo. También forma parte del Credo de la Misa Campesina Nicaragüense que cantaba Elsa Baeza. La letra de esa oración tropical la reproduce María Elvira Roca Barea en su celebrado ensayo Imperialismo y leyenda negra: "Creo que fuiste golpeado / con escarnio torturado / en la cruz martirizado / siendo Pilatos pretor, / el romano imperialista, / puñetero y desalmado". Imperialista pero indultado en Sevilla por su Semana Santa, con casa-palacio donde empezaba el viacrucis.

Por Relator camina José Luis Losa, que ha dirigido por quinto año consecutivo la obra teatral Poncio Pilato, interpretado por Fernando Fabiani. El romano fotografiado por Javi Jiménez, del que pronto se verá en el Alcázar su particular interpretación fotográfica de un cuadro de Murillo dentro de un trabajo colectivo, un proyecto de Luque Teruel con Elena Montero como comisaria.