José María Rojas Marcos: "Intentaremos que la Virgen de la Esperanza vaya con alegría y movimiento"

José María Rojas Marcos, capataz de la Hermandad del Amor y nuevo capataz general de la Hermandad de la Macarena, ha mantenido en la mañana de este miércoles un encuentro con los lectores de Diario de Sevilla.

1 - Joaquín Fernández: Buenos días. Mi pregunta es si habrá algún cambio en el estilo de andar de los pasos de la Hermandad de La Macarena a partir de esta Semana Santa, sobre todo en el del Señor de la Sentencia. Gracias.

La Hermandad de la Macarena tiene su sello, pero siempre algo se nota cuando hay un cambio de capataz, es lógico. El Señor de la Sentencia mantendrá su estilo, con un andar valiente y siempre de frente. Con la Virgen de la Esperanza, pues intentaremos que vaya con alegría y con un poco de movimiento en el palio.

2 - Julio: ¿Pondrá alguna limitación a los costaleros de la Macarena? Es decir, si solo podrán salir hasta un día determinado para poder salir en la Madrugada.

Hasta hace pocos años la Hermandad mantenía la exclusividad, pero por acuerdo del Cabildo ya no se lleva adelante. Ahora se permite llevar pasos hasta el martes.

3 -Javier Santos: Un gusto saludarle, José María. Mire, es un hecho objetivo que la Banda de Ntra. Sra. del Carmen de Salteras toca desde hace años a un tempo considerablemente más lento. Es algo muy llamativo si la comparamos con otras formaciones musicales en este sentido. ¿No cree que se trata de una cuestión decisiva a la hora de andar el costalero? ¿No cree que, tocando la banda "más rápidamente", se invitaría al costalero a andar con una cadencia más alegre? Luis León comentó en una entrevista que en sus tiempos de capataz, solía acudir a los ensayos de esta formación musical en Salteras... Muchas gracias por su atención. Le deseo que pase un buen día.

Cada hermandad tiene su estilo y mi idea es, a ser posible, entrar en contacto con la banda para que lleguemos a un acuerdo en cuanto al estilo.

4 - Corneta: ¿Cómo fueron sus inicios en el costal y el martillo? ¿Quiénes son sus referentes a la hora de mandar los pasos?

Mis comienzos como costalero fueron en la Hermandad del Amor en 1976. En la Macarena un año más tarde, en 1977. Como capataz empecé también en la Hermandad del Amor, en el año 1993. Mi referente como capataz fue Luis León Vázquez, que me dio la oportunidad de estar delante de los pasos.

5 - Juan Gómez: ¿Es un problema para usted sustituir a una figura como Antonio Santiago? ¿Piensa que habrá muchas personas pendiente de su trabajo?

Un problema desde luego que no es. La Hermandad ha confiado en mí, y, con el apoyo de la cuadrilla, no tiene que haberlo. De que habrá muchos ojos atentos somos conscientes, porque sabemos la repercusión que ha tenido esta decisión en Sevilla.

6 - Luisa: ¿Considera que los capataces y costaleros tienen un protagonismo desmesurado en la Semana Santa actual? Lo digo por la relevancia que tuvo el cambio en el martillo de la Macarena.

Estoy de acuerdo. El mundo del costal y de capataces ha cogido una fuerza desmesurada y habría que tener un control por parte de las juntas de gobierno de muchas hermandades.

7 - Paco Jiménez: ¿Le habría gustado que Antonio Santiago siguiera con usted? ¿Habló con él tras su nombramiento como capataz general?

La Hermandad me propuso la posibilidad de estar con Antonio y yo la acepté. En ningún momento me opuse y sigo manteniendo con él una muy buena relación.

8 -Antonio Castillo: ¿Qué pasos que no sean los suyos le gustan en su andar? ¿Y qué cuadrilla o capataces le gustan especialmente?

No voy a señalarme con ninguna cuadrilla porque pienso que la mayoría de los pasos andan muy bien. Han mejorado bastante las cuadrillas.

9 - Eduardo García: ¿Qué ha ocurrido para que Rufino Madrigal, su segundo capataz y José Luis el Guindi, segundo capataz de Ernesto Sanguino, no hayan terminado siendo los segundos capataces de ambos pasos de la Macarena, como es lo lógico? Muchas gracias

El equipo de capataces de la Hermandad se ha conformado casi en su totalidad con hermanos que han salido de debajo de los pasos y ha sido consensuado con la Junta de Gobierno.

10 - Daniel Jiménez: Buenos dias Jose Maria. Ante todo felicitarte por tu nombramiento como capataz de la Macarena. Seguro que eres consciente de la importancia del cargo y de la cantidad de miradas deseosas de cuestionar tu labor. Este año la hermandad modifica su itinerario y el tránsito por Sales Y Ferre es la gran novedad. ¿Piensas que es el punto más complicado del itinerario? ¿Más que Álvarez Quintero? ¿Crees que los pasos de la Macarena podrían discurrir rectos por Francos -estrechez de Pajaritos-? ¿Conseguira la hermandad entrar a su hora -13:00-? Gracias y suerte

No tiene por qué ser más complicada la calle Sales y Ferrer. Por la calle Francos no se ha planteado discurrir la Hermandad. Sobre la entrada, si la Junta de Gobierno lo decide, la Hermandad llegará a las 13:00. Por el andar de los pasos no habrá problema.

11 - Dios Jano: ¿Cómo se definiría como capataz? ¿Qué le parece que ahora la mayoría de los palios apenas se mueven? No escupen las bambalinas.

Me definiría como "capataz hermano al servicio de la hermandad". Creo que hay una uniformidad en el andar de los palios y soy de la opinión de que muchos de ellos deberían tener un estilo, un sello propio en el andar.

12 - Juan Moreno: Buenos días José María : Según se ha visto en las dos igualas de los ensayos de la HDAD de la Macarena de este año, la selección de los aspirantes a entrar de costalero, se ha realizado por fin, bajo un criterio escrupuloso de orden de antigüedad en lista de espera y años de hermano ( ya era hora ), además se ha comprobado la valía del aspirante como costalero probando a dos o tres aspirantes por hueco libre . Eso va a seguir así o volverá de nuevo el criterio que existía hasta este año ? Amigo del capataz o enchufe de la junta? , en ambos casos a veces con solo un año de antigüedad en las listas y saltándose la lista de espera y sin comprobarse la valía del Costalero , ya que no todo el Mundo vale para ser costalero. Ya estaba aburrido de ir un año y otro año y ya se sabía quién iba a entrar . Muchas gracias y mucho ánimo.

De entrada mantendremos el criterio, que no es el mío, es el de la Junta de Gobierno. Por supuesto siempre hay que tener en cuenta que el aspirante sea costalero.

13 - Juanete: ¿Qué le parece que haya sólo un relevo de costaleros en la carrera oficial? ¿Es la calle Sierpes tan peligrosa para los pasos como dicen?

Manteniendo ese punto de relevos no le veo ningún tipo de inconveniente. La mayoría de las hermandades hacían uno o dos. Sobre la calle Sierpes, para los pasos no es peligrosa, diferente es el tema de seguridad pública, pero los pasos en sí no lo es.

14 - Ochoa: ¿Qué te pareció el vídeo que hizo un costalero de la Virgen de las Aguas del Museo?

Me pareció totalmente improcedente.

15 -¿Ves posible cumplir los horarios que ha prometido el nuevo hermano mayor de la Macarena?

Por supuesto que es posible.

16 - ¿Qué supone tomar el testigo de Antonio Santiago en la Macarena?

Para mí ser capataz de la Macarena supone un privilegio, un orgullo y una alegría tremenda.

17 - ¿Qué punto de la nueva vuelta de la Macarena puede ser el más bonito?

La Macarena, por donde pasa, siempre es maravillosa. Las calles no importan.

18 - ¿Le gusta más la Borriquita saliendo sola o por la noche con el Amor! ¿Genera esto muchos problemas?

Me gusta a su hora, al mediodía. Por la luz del día y por disfrutar con los niños. El salir los tres pasos juntos no supone ningún problema. Tenemos experiencias de años anteriores y está todo previsto.

19 - ¿Qué importancia tienen los costaleros de fuera de Sevilla capital en tus cuadrillas?

Para mí todos los costaleros son iguales. Sí es verdad que desde hace años muchos costaleros de la periferia participan en las cuadrillas, lo cual es una alegría.

20 - @JuanVendedorvt: El otro día en el ensayo vi que se respira un ambiente muy bueno y que los costaleros están muy contentos e involucrados. Se ve una alegría que no se veía hace mucho tiempo en la cuadrilla. ¿Qué le ha dicho Ud para que esto suceda ?

Mi ilusión es que el costalero sea capaz de mostrar su sentimiento y su corazón macareno en su trabajo.

Despedida: Como capataz de la Hermandad del Amor y de la Hermandad de la Macarena, mi deseo es que tengamos una Semana Santa maravillosa y que todos los hermanos disfruten de su estación de penitencia. Que carguemos la batería para el año que nos queda por delante. Como capataz, lo que quiero es ser capaz de que los costaleros se sientan como tales.