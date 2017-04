Meteorología confirma el tiempo estable y las altas temperaturas

Sol y mucho calor. Éstas son las dos características que marcarán la Semana Santa, al menos su inicio, como confirmó ayer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su predicción especial. A partir del Martes Santo, aunque la previsión es más incierta, se espera que el mercurio se sitúe por encima de los 30 grados, una temperatura más elevada de lo normal para esta época del año.

Un gran anticiclón centrado sobre las islas británicas traerá tiempo estable para la jornada de hoy, Viernes de Dolores, con los primeros nazarenos ya recorriendo los barrios de la ciudad. Los cielos estarán muy poco nubosos o despejados. Los vientos serán de levante en general, flojos y variables en el interior. Las temperaturas máximas estarán entre los 21 y 25 grados. Las mínimas, en el caso de Sevilla, estarán en torno a los 12 grados, con una ligera tendencia al ascenso.

Para mañana, Sábado de Pasión, la estabilidad continuará, puesto que la situación anticiclónica se generalizará todavía más. Los cielos seguirán despejados, al igual que los vientos. Las temperaturas también serán similares, aunque habrá una ligera tendencia al descenso de las máximas y al ascenso de las mínimas. En el caso de Sevilla se situarán entre los 25 y los 11 grados.

El Domingo de Ramos persistirá la situación anticiclónica y, por tanto, la escasez de nubes en la mayor parte del territorio. Los vientos serán de intensidad similar a la jornada anterior, de levante pero con cierta componente sur, especialmente en el interior, lo que contribuirá al ascenso térmico, con una máxima en la capital de 27 y una mínima de 13.

Para el Lunes Santo, una borrasca atlántica se situará al oeste peninsular; sin embargo, todo parece indicar que la estabilidad continuará, dominando los cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes medias y altas en las comarcas más occidentales. La situación anticiclónica abarcará a toda Andalucía, trayendo vientos de componente sur cálidos, por lo que las temperaturas continuarán en ligero ascenso, con máximas entre los 23 y 28 grados y mínimas entre 7 y 14 grados.

Entre el Martes Santo y el Domingo de Resurrección la fiabilidad de la predicción disminuye. Aunque hay incertidumbre para este periodo, se espera que también sea bastante estable meteorológicamente, con poca nubosidad, siendo poco probable la lluvia, sobre todo el Martes y el Miércoles Santo. Las temperaturas continuarán en ligero ascenso. En el caso de Sevilla se esperan máximas de 30 grados y mínimas de entre 10 y 12.

"Creo que este año, con un poco de suerte, podrán salir todas las hermandades"

El meteorólogo José Antonio Maldonado, director de eltiempo.es, mantuvo en la mañana de ayer un encuentro digital con los lectores de la web de Diario de Sevilla en el que fue cuestionado por el tiempo que hará en la Semana Santa y por diferentes aspectos relacionados con la meteorología. Maldonado aseguró que la primera parte de la Semana Santa será buena y que la segunda ofrece todavía algunas dudas: "Si nos referimos a Sevilla, aun tenido en cuenta que la primavera es sumamente cambiante y nos puede dar un susto, cosa que ahora mismo no se espera, Lunes, Martes y Miércoles Santo tendremos ambiente soleado y temperaturas diurnas relativamente altas. El Miércoles se puede llegar casi a los 30 grados. A partir del jueves, hay ciertas dudas. Si tengo que decantarme por algo diría que no habrá lluvias tampoco, aunque es algo más dudoso". Maldonado apuntó que espera que todas las hermandades de Sevilla puedan realizar sus estaciones de penitencia de manera normal y sin sobresaltos, aunque señaló que puede haber algún día que haya que estar más pendientes del cielo: "Quizá el día que haya que estar mirando más al cielo sea el Viernes Santo, tanto de día como de Madrugada, pero con un poco de suerte, saldrán todas".

El meteorólogo afirmó que rara vez se han superado en Semana Santa los 30 grados. Para este año, cree que puede rondarse esta cifra el Miércoles Santo. Para la Madrugada del Viernes Santo, éstas fueron sus recomendaciones: "Prenda de abrigo de invierno no creo que haya que llevar, pero tampoco, ni mucho menos, la ropa que se vista en la tarde del Jueves Santo, porque el descenso de temperaturas es notable en esta época del año. Después de haber tenido 25 o 26 grados por la tarde, a las cinco o las seis de la mañana los termómetros puede que no marquen más allá de los diez u once grados. Si se está sentado, se tendrá fresco".

Por último, Maldonado explicó por qué son tan difíciles los pronósticos: "En buena lógica, a medida que nos vamos distanciando del día en el que se realiza, va bajando la fiabilidad, pero fundamentalmente depende de las situaciones. Cuando hay un potente anticiclón encima de la península o al oeste de la misma, casi se puede garantizar que en unos días no va a llover, pero decir que siempre hay la misma fiabilidad no se puede porque depende de muchos factores".