Morante vive las vísperas de la Feria

Fíjense en la saya de la Macarena. Hoy luce la réplica en oro de la medalla Pro Ecclesia et Pontifice que recibieron en su día Otto y Joaquín Moeckel por decisión del papa Benedicto XVI a petición del cardenal Amigo. La Virgen de la Esperanza la lucirá esta Madrugada, en sus mejores horas. Pocos sevillanos, muy pocos, tienen la más alta distinción que un Papa puede conceder a un laico por sus servicios a la Iglesia. Y a su romano pontífice.

Los guardias de gala tienen un trato exquisito con los nazarenos cuando han de pedirles que aguarden un minuto mientras hacen el relevo en la presidencia de la ciudad. Los nazarenos, los de todas las cofradías, esperan pacientes a que hagan sus maniobras, bastante vistosas por cierto. "Muchas gracias, hermanos, por esperarnos", musita el agente de turno a los nazarenos a los que ha tocado esperar. Muy distinto, por desgracia, es el comportamiento de uno de los agentes que el Martes Santo estaba en el cruce de Alemanes, que cortaba los cortejos cuando estaban avanzando, sin esperar a que se detuvieran. A su antojo, sin criterio. Y lo peor es que hablaba (gritaba) de "tíos" cuando se refería a la cantidad de gente que estaba esperando para cruzar. "¡Hay tres mil tíos esperando, vamos a colaborar!", chillaba el agente de la autoridad (hay que llamarlo así) a un nazareno que le pidió que esperara a que la cofradía se detuviera para pegar el corte. No decía "ciudadanos", ni "personas", ni siquiera "sevillanos", ni "peatones". Tíos, las personas eran tíos. Y por supuesto el nazareno no era un "hermano", ni nada por el estilo. Y así pretende ser respetado el tío. Para tío, mejor Tío Pepe, llena ahí, no el tío de la gorra del cruce de Alemanes que era policía. O eso dice. Los demás agentes de ese control, exquisitos, por cierto. Y los de gala, lo dicho: de chapeau. Unos señores de la autoridad. No como el otro. El tío.

El que cayó en la parcela del palquillo en la Plaza de la Campana. Una señora indispuesta vomitó, hubo que atenderla y llamar a los servicios sanitarios y, por suuesto, de limpieza. Los empleados del Consejo, siempre eficaces y pacientes, gestionaban la solución a este problema mientras controlaban que Santa Cruz no se encontrara ningún obstáculo en la Plaza de la Virgen de los Reyes en dirección hacia Alemanes. Todo a la misma vez, que diría don Manuel, al que, por cierto, se le está viendo menos en su balcón de Sierpes.

Las noches de Semana Santa son para el delegado de Fiestas Mayores muy especiales. Se dedica a ir a ciertos bares para controlar in situla venta de alcohol. Hay veces que ha de soportar algunas reacciones airadas de jóvenes pasados de copas. Cabrera recuerda a Manolo García, ex delegado de Seguridad Ciudadana y hoy hermano mayor de la Macarena, cuando se montaba en el patrullero y se plantaba en las plazas y calles de la movida para pegar el persianazo a los establecimientos sin permisos o que cometían abusos. Cuando Cabrera llega a un bar estas noches de Semana Santa, dicen que suena el Last Order! de los bares ingleses cuando advierten a la clientela para que pidan la última consumición.

¿Por qué no paró el paso de palio de San Esteban en la presidencia de la ciudad en la Plaza de San Francisco? ¿Es verdad que los escoltas de propio alcalde van recriminando a los que beben en la calle aunque sea en vasos de plástico? ¿Es cierto que Ricardo Suárez ha hecho una foto del Cristo de la Salud, de San Bernardo, que es todo un cartel? ¿Cuánto disfruta esta noche el presidente del Ateneo con la visita de los armaos?