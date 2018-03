Pregón de la semana SantaDel teatro San Fernando al Maestranza

Martín Cartaya en plena acción.Haciendo fotos de un Pregón desde el palco ocupado por Juan Moya García y su familia.

De la mesa y la vieja lámpara, a los micrófonos de diadema. De poder comprar una entrada en la misma mañana, a no ponerse localidades a la venta. Del viejo teatro San Fernando, al lustroso Maestranza. De Federico García Sanchís, a José Ignacio del Rey Tirado. Más de 80 años han pasado ya desde que se celebrara, el 20 de marzo de 1937, una charla en el Teatro San Fernando y que, aunque hay muy pocos datos, se considera el origen del Pregón de la Semana Santa, aunque no se le empieza a conocer con esa denominación hasta dos años más tarde. El Pregón es hoy un acto consolidado que se considera el gran pórtico de la Semana Santa, el anuncio de lo que está por llegar, con el que se inicia la cuenta atrás para la salida de las hermandades.

Aunque hoy vive una época de bonanza, la exaltación ha pasado también por épocas de crisis. Tras unos primeros años titubeantes, son muchos, como explica el Consejo en su página web, los que sitúan el comienzo real del Pregón en la celebración en la capilla del Museo del Proemio cofradiero, un acto que la hermandad mantiene con gran lucidez. Corría el año 1941. Desde entonces, el formato del Pregón se ha mantenido prácticamente inalterado, desarrollándose en cuatro escenarios: hasta 1969 tuvo lugar en el teatro San Fernando. Desde 1970 a 1992 se celebró en el Lope de Vega, con las salvedades de los años 1986 y 1987, cuando se trasladó al Álvarez Quintero. Y desde 1993, con el cura Javierre, hasta la actualidad, es el teatro de la Maestranza el que acoge el acto que organizan el Consejo y el Ayuntamiento.

Una de las personas que más y mejor conocen el Pregón, y todos los actos paralelos que conlleva, es el fotógrafo Jesús Martín Cartaya. Este cronista gráfico de la ciudad ha acudido puntualmente a fotografiar a los pregoneros desde 1968, aunque su primer Pregón se remonta a diez años antes: "El primero que escuché con mi padre fue el de José Luis Campuzano. No llevaba nada escrito. Apagó la luz del atril y lo recitó de memoria". El primero que cubrió con su cámara, contando con 20 años de edad, fue el del recordado cofrade Juan Delgado Alba. De aquellos años, Martín Cartaya recuerda los micrófonos de las radios situados ante el atril. Martín Cartaya no sólo acudía el Domingo de Pasión al Pregón, también acompañaba al pregonero en sus momentos más íntimos, como los instantes antes de salir al escenario, los actos a los que se invitaba al pregonero, o las visitas de las autoridades. Rememora la primera vez que se tocó el himno de Andalucía. Fue en 1980 con Miguel Muruve de pregonero: "Algunas personas silbaron un poco".

El Maestranza es el escenario que más le gusta. "Por todo, las flores , la forma de la platea, es céntrico. Sería una barbaridad que se lo llevaran a otro sitio". Cuando él acudía de oyente no tenía problema en comprar entradas porque no había tanta expectación como ahora. Muchas se devolvían. Lamenta la situación actual y que el público no tenga oportunidad de acudir: "Ha pasado como con los toros, por ejemplo. Ya van muy pocos aficionados a la plaza. Es más un espectáculo para la alta sociedad que va a lucirse. En el Pregón pasa algo parecido. Los cofrades se quedan en casa y lo siguen por la radio o la televisión". Cuando él empezó a hacer fotos también eran muy pocos: "Gelán, Serrano, Sánchez del Pando y yo. Algunas veces venía Pepe Morales. El boom fue en los años 90 ó 91, con Garrido Bustamante y José María Rubio".

En el año 2005, con Gonzalo Crespo como delegado de Fiestas Mayores, hubo un intento de simplificar al máximo el número de autoridades del escenario. El ideólogo fue Antonio Silva, director de Fiestas Mayores: "Queríamos modernizar la escenografía y que el pregonero fuera el eje. Que estuvieran arriba sólo el presentador, el presidente del Consejo, el alcalde, el arzobispo y el pregonero". La propuesta se completó en parte. Sí consiguió Silva que se colocara un repostero municipal junto al del Consejo.

En los últimos años, las innovaciones han llegado de la mano de los pregoneros y la Banda Sinfónica Municipal, que ha interpretado partes de algunas marchas durante la lectura del texto para crear más ambiente.

El teatro de la MAestranza.Desde el año 1993 este enclave situado en el Paseo de Colón se llena de cofrades cada Domingo de Pasión para escuchar el anuncio de la Semana Santa.

Año 1996.La alcaldesa, Soledad Becerril, y otras autoridades, junto al pregonero, Carlos Colón, en los camerinos.

La salida del Pregón.Corría el año 1968 y el público salía por la puerta de los artistas del teatro San Fernando tras el Pregón de Juan Delgado Alba.