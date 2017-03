De Salteras a ganar premios en Alemania

Las bandas que participan en las procesiones de la Semana Santa son la mejor escuela para las personas que se quieren labrar un futuro próspero en el complicado mundo de la música. Un ejemplo es José Ángel Toscano, joven olivareño de 22 años, que desde los 12 toca la trompeta en la prestigiosa Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen, de la localidad de Salteras, y que recientemente ha ganado un premio en Alemania que le servirá para participar en la final nacional que se celebrará próximamente en Berlín.

Hijo de, José Manuel Toscano, quien fuera muchos años director del Carmen, ahora en las Cigarreras, comenzó su formación de la mano de su padre en Nerva: "Iba con él dos o tres días. Al principio no lo veía muy claro. No quería ser músico, pero luego hice las pruebas de acceso al grado medio y me animé. Lo empecé a tener más claro". Su estreno en el Carmen fue en 2007, con 12 años, en la coronación de la Virgen de la O. Aunque llegó a estar matriculado en el grado superior, en 2013 se marchó a estudiar a Rostock (Alemania). Allí ha sido donde ha ganado hace unas semanas este prestigioso premio de trompeta: "Éramos diez estudiantes de esa zona. El concurso requiere mucha preparación porque el nivel es muy alto. Teníamos que tocar el Concierto de Neruda, como obra obligada; y en segundo lugar elegí el Concierto de Tomasi". Tras imponerse en este certamen, ahora acudirá el 12 de mayo a Berlín donde competirá con el resto de los ganadores de las distintas regiones alemanas, y si ganara de nuevo, viajaría a Suiza junto a músicos del resto de Europa, Israel y Turquía.

José Ángel no podrá salir este año junto a sus compañeros del Carmen en la Semana Santa, puesto que estará preparando el concurso de Berlín, aunque siempre que está en Sevilla va a tocar con ellos y también con la banda de música de Las Cigarreras, donde está su padre de director: "Las bandas de música sirven mucho de preparación. Sus músicos cada vez están mejor formados. Hay muy buen ambiente y son una auténtica familia". Cuando habla con sus compañeros en Alemania del trabajo que realizan las bandas en la Semana Santa éstos se quedan muy sorprendidos: "Les llama mucho la atención la cantidad de horas. Cuando les explicas que sales 14 horas con la Macarena y luego te vas a la O dicen que ellos no lo harían por gusto".

Sus marchas preferidas son Soleá dame la mano, "por su gran nivel artístico", y Pasa la Virgen Macarena, "la que mejor me representa y la que mejor define un momento concreto". Por su protagonismo, destaca también el solo de trompeta de A ti Manué: "Es como el Petruskha de la Semana Santa".

En el futuro, le gustaría ser músico profesional en una orquesta europea.