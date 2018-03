“La Semana Santa del año que viene puede ser distinta”

El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Joaquín Sainz de la Maza, desayunó con los medios de comunicación, con los que analizó la actualidad cofradiera a pocos días del comienzo de la Semana Santa. Sainz de la Maza, “contento y satisfecho” con las nuevas medidas de seguridad, quiso unirse al llamamiento del pregonero del pasado domingo: “Debemos salir a la calle porque debemos sentirnos más seguros al haber más seguridad”.

El nuevo Martes Santo fue uno de los temas más comentados del acto, en el que también intervino Pedro Sánchez Cuerda, responsable del Grupo La Raza y, por tanto, anfitrión del desayuno. Sainz de la Maza explicó que acompañará a un canónigo de la Catedral en la Puerta de Palos para dar la bienvenida a las hermandades, que discurrirán por la carrera oficial en sentido inverso al tradicional. Ese cambio es el más reseñable cara a la próxima Semana Santa, pero no es el único ni probablemente sea el último. “La Semana Santa del año que viene no será muy distinta, pero puede ser ser distinta”, afirma el presidente, que abre una puerta continuar con “cambios graduales”. El ex hermano mayor de la Macarena respondió con una pregunta relativa a los posibles cambios: “¿por qué no empezamos por cambios de orden en el mismo día y cambios de itinerarios?”. La línea de trabajo en la caminan pretende garantizar una Semana Santa “para los próximos veinte años”.

La carrera oficial, inmersa en un público debate, también fue objeto de conversación. Sainz de la Maza explicó que están trabajando en ello, pero que no pueden aprobar nada “sin ir de la mano de los responsables en seguridad”, aludiendo así a la contrariedad que presentó Rafael Pérez, director del Cecop, a la viabilidad de la calle Tetuán como nueva carrera oficial. Finalizó comentando que nadie debe esperar “una revolución” en esta delicada materia. Aun así, recordó que “la responsabilidad y la decisión final la tienen las hermandades”.

El crecimiento de los cortejos de las hermandades en las últimas décadas hizo que el término númerus clausus -número cerrado- saliera a discusión. Sainz de la Maza informó que “todas las hermandades en sus libros de reglas recogen que realizar la estación de penitencia es un derecho y un deber”. Por ello, aboga por la “autorregulación” de las propias corporaciones. Puso como ejemplo al Gran Poder y sus penitentes o a la Macarena y su formación de tres y cuatro nazarenos por fila.

Todos estos asuntos están supeditados cada año a un factor incontrolable: la meteorología. También se habló del tiempo que hará en Semana Santa durante el desayuno. “En primavera el tiempo es cambiante y una predicción a una semana vista tiene una probabilidad de acierto del 60 o 70 por ciento”. Así resumió Sainz de la Maza su visión sobre los pronósticos existentes en este tramo final de la cuaresma. El mensaje final del principal responsable de la Semana Santa de Sevilla fue la esperanza de tener una semana “tranquila” y “que todo el mundo la viva en paz”. Y “abrigados”.