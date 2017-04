Sevilla es la segunda ciudad del país más visitada por los usuarios de BlaBlaCar

Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba se encuentran entre los diez destinos que más se visitarán este año por los usuarios de la plataforma de coche compartido BlaBlaCar durante esta Semana Santa, de forma que esas cuatro provincias andaluzas se sitúan en el top 10 de destinos más visitados. En concreto, durante estas fiestas los viajes a través de esta plataforma se incrementarán un 33,2% con respecto al mismo periodo del año pasado y se extenderán por todos los puntos de la geografía.

De esta forma, esta Semana Santa la capital (en segundo lugar en el ranking español) concentrará más del 25% de los viajes que se realizarán a la comunidad andaluza. Las grandes ciudades españolas continúan siendo el destino favorito de los usuarios de BlaBlaCar en vacaciones y cinco de ellas ocupan de hecho los primeros puestos en el ranking de las más visitadas.

No sólo la capital se encuentra en la lista de los destinos más populares entre los usuarios de BlaBlaCar. Málaga, Granada y Córdoba están presentes en el top 10 de destinos a nivel nacional; en quinto, sexto y noveno lugar respectivamente. Tan sólo Madrid adelanta a Sevilla como destino favorito. A éstas le siguen Barcelona y Valencia. Madrid, como centro geográfico de la península, es origen y destino de gran parte de las rutas más habituales pero los trayectos y destinos más frecuentes no son los únicos. Continúa siendo habitual encontrar viajes entre puntos alejados de las capitales de provincia. De hecho, dos terceras partes de los viajes publicados no tienen equivalente directo.