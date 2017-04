Se vislumbra una Semana Santa completa. El sol y el calor se erigen en protagonistas del rito que hoy empieza. Serán ocho días para disfrutar y dejarse llevar. Sin obsesionarse por las medidas de seguridad, por otra parte necesarias, puestas en marcha el año pasado por el Ayuntamiento y que se mantienen y mejoran. Será la primera Semana Santa de la junta superior del Consejo de Cofradías que preside Joaquín Sainz de la Maza, y son importantes los retos que tiene: conseguir que se cumplan los horarios y que todo discurra con normalidad. Según cómo vayan las jornadas este año, especialmente el Martes Santo y la Madrugada, se tomarán las decisiones oportunas para configurar los días el año próximo. Además, el Consejo afronta la primera Semana Santa con el control total de la carrera oficial. En cuanto a las hermandades, la gran novedad es el cambio horario de la Resurrección.

En esta Semana Santa de sol y calor es importante que tanto el público, como las personas que salgan en las procesiones, tomen una serie de precauciones para evitar un golpe de calor, agotamiento, estrés o, incluso, dermatitis o sarpullidos. El doctor Jesús Enrique Rodríguez Gálvez, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, y ex hermano mayor del Dulce Nombre, ofrece unas claves para no sufrir ningún contratiempo: “Hay que llevar ropa ligera, mejor de algodón o lino; usar filtros solares de índice 50+, especialmente los niños; llevar sombreros o gorras y no esperar a las cofradías al sol; beber lo máximo posible, o evitar comidas muy calientes y pesadas y fraccionarlas en cinco veces”. El doctor asevera que los nazarenos y costaleros deben tener, además, un especial cuidado en los día en que se anuncia más calor.

Para los primeros, es recomendable que lleven ropa ligera bajo la túnica y que hagan agujeros en el capirote, o que lo lleven de rejilla, para favorecer la ventilación de la cabeza. Además, es recomendable que beban agua, no refrescos azucarados, aunque no tengan sed. “Los costaleros tienen que tener mucha precaución. La pérdida de agua y electrolitos por sudoración puede llevar a la aparición de calambres, contracturas o agotamiento”. Para evitarlo, habría que realizar relevos más frecuentes, hidratarse constantemente, no beber alcohol ni tomar bebidas energéticas con cafeína o ingerir alimentos ricos en potasio, sodio y minerales. Fuera del paso es mejor quitarse el costal para que baje la temperatura corporal.En cuanto a lo puramente organizativo, es probable que las medidas que tomará el Ayuntamiento en algunas calles y cruces conflictivos, como el entorno del Salvador y la Cuesta del Rosario, Argote de Molina o el Postigo, dificulten el tránsito de un lugar a otro. Con paciencia y un poco de tiempo se llega a todos los lugares y en algunas ocasiones, la mejor solución es dar un pequeño rodeo. Lo importante es mantener la calma y la educación. Hay que evitar permanecer en los cruces y no usar sillas portátiles para formar barreras. La calle es de todas las personas y hay que facilitar el paso.

El principal cambio en la nómina es el nuevo horario de la Resurrección. La Hermandad abandona la Madrugada y saldrá a las 08:30 de Santa Marina. Este año, el Consejo mantendrá instaladas 18.000 sillas en la carrera oficial para el paso de la cofradía. Estarán, fundamentalmente, en la Campana, los Palcos y la Avenida, y serán de acceso libre. La venia en la Campana será a las 11:05; la llegada a la Catedral, a las 12:15; y el palio de la Virgen de la Aurora, que celebra el 25 aniversario de su primeras salida, entrará en el templo a las 17:15.

También hay hermandades que celebran el aniversario de sus imágenes, como la Vera Cruz, con los 75 años de Virgen de la Tristezas; los 25 años del Cautivo del Polígono; o los 50 de la bendición de la Virgen de Guadalupe.