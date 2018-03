Los hermanos mayores tedrán información directa del tiempo

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Miguel Ángel López, celebraron ayer una reunión con el presidente del Consejo, Joaquín Sainz de la Maza, para aclarar que el servicio meteorológico seguirá siendo gratuito, a la par que se "clarificó" el sistema de trabajo, ya que ahora no sólo los delegados de día tendrán interlocución directa con la Aemet, sino también los hermanos mayores.

Tras el encuentro, en el que también estuvieron presentes el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, y el delegado de la Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Fernando López Cotín, el presidente de la Aemet explicó que el sistema de trabajo que se "va a institucionalizar para permitir tener una regulación de la comunicación para que llegue al usuario final, que es la cofradía", optimizando además el servicio para que "no repercuta" en la prestación del servicio aeronáutico.

López, que comenzó su intervención pidiendo disculpas a todos los sevillanos y a las cofradías por el escrito que "ha generado intranquilidad, aunque no era su intención", recordó que en él se hablaba de un servicio nuevo que no excluye al que se presta hasta el momento. "Se trataba de un servicio añadido de consultoría meteorológica, aunque la carta no dejaba ver eso con claridad". Este "plus" que se ofrecería en Sevilla desde su centro "puntero especializado en meteorología aeronáutica" tendría un precio público de 36,42 euros por media hora de consultoría fraccionable.

En la misma línea, Sanz dejó claro que "si existieron dudas, todo está aclarado y el servicio garantizado". "Damos por solucionado el asunto al 100%", recalcó, teniendo en cuenta que el Consejo les ha trasladado que "no tiene que acudir al servicio especializado porque está satisfecho con el actual". El delegado del Gobierno destacó que se seguirá desarrollando el servicio público de meteorología "fundamental" para la vida de los sevillanos ante un evento "religioso y con connotaciones económicas y turísticas de primer nivel", que cuenta además con un "riquísimo patrimonio", Tras lo que ensalzó el servicio propio que activa la Aemet vía Twitter para informar puntualmente sobre el tiempo en Semana Santa.

En este marco, López Cotín, preguntado por la situación meteorológica, avanzó que "aún hay tiempo y se verá en el futuro", subrayando que está "totalmente abierto al paso de borrascas, después de que se llevan semanas bajo el "influjo de las bajas presiones".