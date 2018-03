La importancia del tramo virtual

Saber cómo actuar en caso de producirse algún incidente para no generar una alarma innecesaria. El Ayuntamiento, a través del Cecop, está impartiendo durante toda la cuaresma unos cursos de formación y de autoprotección en emergencias a las hermandades. Consciente de la importancia que tiene la comunicación, en este caso a través de internet y las redes sociales, el Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos se llenó en la noche del martes para hablar y debatir sobre seguridad y Semana Santa. Responsables de instituciones públicas, cofradías y medios de comunicación se reunieron a menos de un mes del Domingo de Ramos con un mismo objetivo: autoprotegerse. Es decir, minimizar riesgos y saber qué hacer en caso de emergencia en una ciudad que tiene entre 3.000 y 3.500 eventos anuales.

Rafael Pérez, director de Emergencias del Ayuntamiento, fue el encargado, junto con representantes de Policía, Bomberos y Protección Civil, de dirigir un curso de formación para personas que a través de sus perfiles en las redes sociales tiene una audiencia de tres millones y medio de personas aproximadamente. Un número que se reparte entre hermandades, medios de comunicación, influencers y bandas musicales. Se trataba de dar unas nociones básicas a esa "cuadrilla virtual". Pérez hizo hincapié en destacar lo que no hay que hacer en caso de incidentes: "No grites, no corras y colabora", lema con el que el Cecop pretende hacer un llamamiento a la calma en el seno de las cofradías. El director del Cecop explicó a los presentes las novedades en materia de seguridad, como son las cámaras que cuentan personas para controlar el aforo, flyers informativos con forma de teléfono móvil, megafonía o los beacons, un sistema de mensajería geolocalizada que a través de las aplicaciones móviles que informa al usuario.

José Santos, colaborador en materia comunicativa del Cecop, destacó la fuerza de las redes sociales en la propagación rápida de la información. Santos pidió "contrastar antes de publicar" y "no guardar silencio". Un mensaje dirigido a las hermandades, las cuales tienen la posibilidad de detener los bulos y fomentar los canales oficiales de información. Santos lanzó una proposición a los presentes: "Crear un grupo de WhatsApp con los responsables de comunicación de las hermandades de cada día".

En el debate final se plantearon cuestiones sobre cómo compatibilizar las publicaciones en Twitter durante la estación de penitencia.