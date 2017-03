“Las migraciones están muy ligadas a problemas de desarrollo”

Un predicador de mucha altura. Luis Okulik es una de las voces más autorizadas de la Iglesia en Europa para hablar de las migraciones. Vicario judicial de la diócesis de Trieste (Italia), como secretario de la Comisión de Asuntos Sociales del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, conoce a la perfección cuál es la situación de los refugiados y cómo se debe trabajar, y así se está haciendo desde la Iglesia, para combatir este drama. Doctor en Derecho Canónico, en Derecho Civil Internacional y en Ciencias Políticas, este sacerdote argentino experto en Goepolítica, ha sido invitado este año por la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo a predicar su quinario. Gracias a este ofrecimiento, está conociendo la realidad de las hermandades de Sevilla.

“Como dice el papa Francisco, no se puede pensar en las migraciones sin pensar en el desarrollo. Ahora hablamos de los refugiados, pero continúan las migraciones por motivos económicos o por el cambio climático. Todo está muy ligado al problema del desarrollo y por ahí debe pasar la respuesta”. Okulik, que permanecerá en la ciudad hasta el domingo, asegura que el de los refugiados es un gran desafío para la Unión Europea, aunque considera que no es su mayor dificultad: “Se puede afrontar porque Europa tiene muchos recursos humanos y capacidad cultural para hacerle frente. Que en algunos lugares se use a los refugiados con intencionalidad política, es posible, pero no es el gran desafío. En los últimos 10 años Europa ha estado recibiendo migrantes de forma constante. Ahora quizás haya una falta de coordinación en la gestión”.

El sacerdote señala la dificultad de encontrar normas comunes para afrontar de manera coordinada la llegada de los refugiados: “La respuesta ha sido dispar por las diferentes políticas migratorias. El Tratado de Dublín demostró que necesita ajustes para que pueda responder coordinadamente a las exigencias en una situación de emergencia como esta”. El mayor reto que se tiene con los migrantes y los refugiados es lograr su integración, algo en lo que lleva trabajando la Iglesia muchos años:“El aumento del flujo migratorio en los dos últimos años ha puesto a prueba el trabajo que hacemos, pero el resultado nos llena de orgullo porque demuestra que sabemos estar junto al que necesita auxilio. Las Conferencias Episcopales, las diócesis, los organismos, hemos estado muy atentos y hemos tratado de ayudar en todo lo posible”.Okulik destaca las palabras del arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, en la entrevista publicada por Diario de Sevilla el pasado miércoles, en la que decía que las hermandades deberían aspirar a practicar una caridad en la que el fin sea el desarrollo de la persona, más que dar una ayuda puntual o de primera necesidad: “En las migraciones también se debe actuar así, de modo integrador. Encontrando una manera de ayudar que tutele y respete la dignidad de la persona para reconstruir su vida. Es una forma de sostenimiento para ellos. Con perspectiva de futuro”. En cuanto al choque cultural que se produce con los migrantes y refugiados cuando llegan al país de acogida Okulik afirma que es una tarea común: “Requiere una adaptación de quien recibe y del que es recibido, aunque quien llega tiene que ser respetuoso con la cultura que lo acoge”.

En su primera visita a Sevilla, el sacerdote ha estado visitando la Catedral, el Salvador o la Basílica de la Macarena. “Aprecio mucho el patrimonio cultural”. También destaca el compromiso de las hermandades, como está comprobando estos días en su contacto con la Soledad.